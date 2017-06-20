Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ

Истребитель F-16 одной из стран НАТО попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося на борту воздушного судна генерала армии.



F-16. Фото: Wikimedia Commons

Авиация Североатлантического альянса попыталась сопроводить самолет Шойгу, следовавший в Калининград. Когда один из F-16 пошел на сближение, между ними своевременно появился российский Су-27 из эскорта, состоящего из истребителей морской авиации. Он качнулся, показав вооружение, передает агентство. После этого натовский истребитель ретировался.

В Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии Минобороны. Запланированное на 21 июня мероприятие будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.