ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ

21.06.2017 12:23 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Истребитель F-16 одной из стран НАТО попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося на борту воздушного судна генерала армии.


F-16. Фото: Wikimedia Commons

Авиация Североатлантического альянса попыталась сопроводить самолет Шойгу, следовавший в Калининград. Когда один из F-16 пошел на сближение, между ними своевременно появился российский Су-27 из эскорта, состоящего из истребителей морской авиации. Он качнулся, показав вооружение, передает агентство. После этого натовский истребитель ретировался.

В Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии Минобороны. Запланированное на 21 июня мероприятие будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиация Североатлантического альянса попыталась сопроводить самолет Шойгу, следовавший в Калининград.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
МИД просит белорусов в Брюсселе выполнять указания властей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика