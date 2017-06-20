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Прокуратура Бельгии рассказала о террористе, устроившем взрыв на вокзале в Брюсселе

21.06.2017 13:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Террорист, устроивший взрыв во вторник на Центральном вокзале Брюсселя был 36-летним марокканцем, постоянно проживавшим в брюссельской коммуне Моленбек, он действовал в одиночку. Как сообщил на пресс-конференции 21 июня представитель прокуратуры Брюсселя, в результате взрыва никто не пострадал.


Фото: Reuters

«Личность террориста установлена. Его зовут Усама Ж., 1981 года рождения, проживавший в коммуне Моленбек», — сообщила прокуратура.

«Он действовал в одиночку и у него не было пояса смертника», — продолжил представитель прокуратуры. По его словам, террорист привел в действие бомбу в сумке на колесах, которая не сработала. Он был известен полиции, но по делам, не связанным с терроризмом.

«Преступник безусловно хотел нанести больший ущерб», — отметил представитель прокуратуры. «Военные отреагировали быстро и успешно нейтрализовали террориста», — заключил он.

Прокуратура также подтвердила проведение обысковв квартире террориста в Моленбеке.

Взрыв произошел 20 июня у касс Центрального вокзала Брюсселя. Неизвестный с криком «Аллах Акбар» привел в действие взрывное устройство, прозвучал громкий хлопок. Взрыв оказался крайне малой мощности, но место инцидента немедленно заволокло дымом. Преступник пытался бежать и был застрелен военным патрулем.

 
 
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Террорист привел в действие бомбу в сумке на колесах, которая не сработала. Он был известен полиции, но по делам, не связанным с терроризмом.

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