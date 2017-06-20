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Скончался еще один пострадавший при урагане в Москве
21.06.2017 14:36 — Новости Мира | Tut.by
Еще один пострадавший при урагане, прошедшем в столице в конце мая, скончался в больнице, сообщил департамент здравоохранения Москвы.
«Да, врачи боролись за жизнь, но спасти человека не удалось… В больницах остается пять [пострадавших]», — сказали агентству РИА Новости в пресс-службе департамента.
Таким образом, число погибших при урагане в Москве и Подмосковье достигло 18 человек, из них 12 человек стали жертвами стихии в Москве.
В среду утром о смерти пострадавшего в результате урагана сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источник, официального подтверждения этой информации не было. По данным собесденика агентства, речь идет о мужчине 56 лет, который получил тяжелые травмы и находился в крайне тяжелом состоянии.
В конце прошлой недели сообщалось, что в московской больнице
Прошедший 29 мая по Москве и Подмосковью
По данным СМИ, на этот разпорывы ветра повалили более тысячи деревьев в Москве и сорвали кровли более 30 домов. Аномальные погодные условия в Московской области оставили без электричества более 18 тысяч человек. Всего различные травмы получили около 200 человек.
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"Да, врачи боролись за жизнь, но спасти человека не удалось… В больницах остается пять [пострадавших]", - сказали агентству РИА Новости в пресс-службе департамента.
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