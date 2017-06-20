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Скончался еще один пострадавший при урагане в Москве

21.06.2017 14:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Еще один пострадавший при урагане, прошедшем в столице в конце мая, скончался в больнице, сообщил департамент здравоохранения Москвы.


Фото: Reuters

«Да, врачи боролись за жизнь, но спасти человека не удалось… В больницах остается пять [пострадавших]», — сказали агентству РИА Новости в пресс-службе департамента.

Таким образом, число погибших при урагане в Москве и Подмосковье достигло 18 человек, из них 12 человек стали жертвами стихии в Москве.

В среду утром о смерти пострадавшего в результате урагана сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источник, официального подтверждения этой информации не было. По данным собесденика агентства, речь идет о мужчине 56 лет, который получил тяжелые травмы и находился в крайне тяжелом состоянии.

В конце прошлой недели сообщалось, что в московской больнице скончался еще один мужчина, госпитализированный после урагана 29 мая. На тот момент в больницах оставались восемь пострадавших от урагана, один из которых, по словам врачей, был в крайне тяжелом состоянии.

Прошедший 29 мая по Москве и Подмосковью ураган стал самым смертоносным в регионе за всю историю наблюдений: во время предыдущего сильного урагана, прошедшего в июне 1998 года, жертвами ветра в Москве стали девять человек, еще 165 пострадали.

По данным СМИ, на этот разпорывы ветра повалили более тысячи деревьев в Москве и сорвали кровли более 30 домов. Аномальные погодные условия в Московской области оставили без электричества более 18 тысяч человек. Всего различные травмы получили около 200 человек.

 
 
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"Да, врачи боролись за жизнь, но спасти человека не удалось… В больницах остается пять [пострадавших]", - сказали агентству РИА Новости в пресс-службе департамента.

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