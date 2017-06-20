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"Наши действия были рутинными". В НАТО прокомментировали инцидент с самолетом Шойгу

21.06.2017 17:30 — Новости Мира | Tut.by  
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В штаб-квартире НАТО заявили, что истребитель F-16 выполнил стандартную процедуру по идентификации неизвестного самолета, приближающегося к воздушному пространству альянса. Таким образом в НАТО прокомментировали попытку F-16 приблизиться к самолету, на борту которого находится министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

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В альянсе заявили, что истребитель находился на безопасном расстоянии от самолета министра обороны России и действовал по стандартной схеме.

«В соответствии со стандартной практикой, когда неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО, самолеты альянса и национальных ВВС поднимаются в воздух для мониторинга. Наши действия были рутинными», — сообщили в НАТО.

Также в НАТО заяививи, что на прошлой неделе отследили «необычно большое» количество российских военных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря.

«Когда истребитель альянса перехватывает самолет, обычно он проводит визуальную идентификацию и все время поддерживает безопасную дистанцию. Как только задача выполнена, истребитель уходит. Это стандартная процедура. Все наши пилоты всегда действуют в безопасной и ответственной манере», — сказали в штаб-квартире.

Ранее об инциденте над Балтикой сообщили российские СМИ. Министр обороны летел в Калининград на выездное заседание коллегии Минобороны, когда истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету. F-16 ушел в сторону после того, какопровождавший министра Су-27 «продемонстрировал вооружение», качнув крыльями.

 
 
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Министр обороны летел в Калининград на выездное заседание коллегии Минобороны, когда истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету.

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