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В Баварии дети обстреляли из игрушечного пистолета короля Таиланда

21.06.2017 19:14 — Новости Мира | Tut.by  
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В Германии подростки обстреляли из игрушечных пистолетов короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна (Раму X), сообщил Би-би-си представитель прокуратуры города Ландсхута Томас Раушер.


Принц Вачиралонгкорн. Фото: Reuters

Инцидент произошел вечером 10 июня в городе Эрдинге в федеративной земле Бавария, когда монарх катался на велосипеде. Два подростка 13-ти и 14 лет обстреляли Раму X из окна дома, когда он проезжал мимо с группой других велосипедистов. Никто из них не пострадал.

«Мы нашли пульки и можем подтвердить, что подростки стреляли из игрушечного оружия», — цитирует представителя полиции газета Bild.

По информации издания, пластиковые пульки попали Раме X в спину, после чего его телохранители вызвали стражей порядка. Заявление в полицию король писать не стал.

Однако расследованием инцидента уже занялась прокуратура. 14-летнему подростку грозит обвинение в попытке нанесения «опасного телесного повреждения», его 13-летний друг еще не достиг возраста уголовной ответственности.

По данным Bild, Рама X владеет двумя виллами на озере Штарнбергер в Баварии, что в 30 километрах от Мюнхена.

В Таиланде действуют одни из самых жестких в мире законов об оскорблении монархии. В частности, они предусматривают строгое наказание за публичную критику членов королевской семьи, в том числе в социальных сетях.

Ранее на этой неделе жительницу Таиланда приговорили к 28 годам тюремного заключения за оскорбительные посты в «Фейсбуке» в адрес предшественника Махи Вачиралонгкорна, его отца Пхумипона Адульядета, умершего в октябре прошлого года.

64-летний Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем Таиланда в декабре 2016 года. Он стал десятым монархом из династии Чакри.

 
 
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"Мы нашли пульки и можем подтвердить, что подростки стреляли из игрушечного оружия", - сказал представитель полиции.

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