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Польша временно отказалась от российского газа из Германии

21.06.2017 20:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Польская компания GAZ-System сообщила о прекращении подачи в систему газопроводов страны газа, поступавшего по реверсу из «ямальского газопровода». Причиной отказа от закачки газа в сообщении компании названо его низкое качество.


Фото: Reuters

Официальный представитель Gaz-System Томаш Петрасеньский пояснил РИА «Новости», что речь идет «о российском газе», поступающем по реверсу.

«В настоящее время газ не соответствует параметрам качества. Поставщик газа, подаваемого в национальную газотранспортную систему, отвечает за соответствие его качества установленным параметрам», — говорится в заявлении компании.

В компании пояснили, что ограничения продолжат действовать до утра 23 июня, но в случае необходимости могут быть продлены. В GAZ-System особо подчеркнули, что принятые меры не скажутся на безопасности работы системы газопроводов, находящейся под ее управлением, а получатели газа, поступающего в рамках виртуального реверса со станции «Мальнов», о случившемся извещены.

Компрессорная станция «Мальнов» в районе Франкфурта-на-Одере вблизи германо-польской границы является крайней западной точкой транснационального газопровода Ямал — Европа, по которому прокачивается в Германию природный газ из России.

Вечером 20 июня произошла кратковременная техническая проблема с качеством газа, подаваемого в систему Ямал — Европа, сообщили РБК в «Газпромэкспорте».

«Специалисты вовлеченных компаний группы „Газпром“ принимают все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса и подачи газа надлежащего качества. Специалисты нашей компании приняли все меры для того, чтобы эта ситуация не повлияла на выполнение „Газпром экспортом“ заявок европейских клиентов и на надежность газоснабжения Европы», — заявили в компании.

 
 
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В польской газотранспортной компании GAZ-System заявили, что газ не соответствует установленным параметрам, а за его качество отвечает поставщик.

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