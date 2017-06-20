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Нефть опустилась ниже 45 долларов за баррель впервые с ноября 2016 года

21.06.2017 20:22 — Новости Мира | Tut.by  
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В ходе торговой сессии баррель нефти Brent опустился ниже отметки $ 45. В последний раз нефть так стоила в ноябре 2016 года.


Фото: Reuters

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $ 45 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE. По состоянию на 20.00 по минскому времени стоимость барреля нефти составляла $ 44,63, падение составило 3% по сравнению с началом сессии. В предыдущий день торги закрылись на отметке $ 46,02.

Этот показатель является минимальным с 15 ноября 2016 года. Тогда стоимость Brent опускалась до $ 44,67 за баррель.

 
 
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Этот показатель является минимальным с 15 ноября 2016 года. Тогда стоимость Brent опускалась до $ 44,67 за баррель.

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