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В американском аэропорту на полицейского напали с ножом

22.06.2017 00:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Офицер полиции, дежуривший в аэропорту города Флинт в штате Мичиган, получил ножевые ранения в спину и шею. Власти заявляют, что еще рано судить о том, было ли нападение террористической атакой.

Местные СМИ сообщают, что в здании международного аэропорта Бишоп был ранен лейтенант Джефф Невилл.

Инцидент произошел после девяти утра по местному времени. Как сообщает телекомпания Эй-би-си со ссылкой на свои источники, Невилл стоял на посту в зале аэропорта, когда кто-то подошел к нему сзади и ударил большим ножом в спину и шею.

В свою очередь, Эн-би-си сообщает, что нападавший (или нападавшая — пол в сообщениях не уточняется) выкрикнул «Аллах Акбар». Телеканал ссылается на свидетелей и источники в аэропорту.

Также Эн-би-си сообщает, что подозреваемый родом из Квебека и имеет канадский паспорт.

После инцидента аэропорт эвакуировали. Все пассажиры в безопасности, подчеркивают представители аэропорта. У здания мэрии Флинта однако были усилены наряды полиции.

Офицер был госпитализирован и прооперирован, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Один подозреваемый находится под стражей. Это лицо, представляющее интерес для следствия, заявил мэр города Флинта Карен Уивер.

В расследовании принимает участие Федеральное бюро расследований США. Его представители сообщили, что пока рано говорить о том, носит ли нападение террористический характер.

Источник Рейтер, знакомый с ситуаций, заметил при этом, что инцидент в аэропорту расследуется как возможный теракт. Собеседник агентства говорил на условиях анонимности.

«Мы в курсе сообщений о том, что злоумышленник сделал заявление перед тем, как напал на офицера. Однако еще рано давать оценку этим заявлением и делать выводы, было ли это террористическим актом», — говорится в сообщении ФБР.

В нем также сказано, что произошедшее оценивается как отдельный инцидент, который не представляет угрозу для безопасности пассажиров.

Аэропорт Бишоп — международный аэропорт с двумя взлетно-посадочными полосами. В день в среднем он обслуживает 16 пассажирских рейсов. В прошлом году услугами аэропорта воспользовались около 800 тыс. пассажиров.

Аэропорт предупредил о возможных отмене и задержках рейсов после инцидента с офицером полиции. Он был закрыт до дальнейшего уведомления.

 
 
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Офицер был госпитализирован и прооперирован, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

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