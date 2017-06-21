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Трамп продлил санкции против Северной Кореи

22.06.2017 06:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.


Фото: Reuters

Согласно сообщению, речь идет о сохранении ограничительных мер, которые были введены в 2008 году. В 2010, 2011, 2015 и 2016 санкции продлевались и расширялись. Срок действия ограничений должен был истечь 26 июня текущего года, однако Трамп принял решения продлить их.

В Белом доме отметили, что «риск распространения» ядерных материалов на Корейском полуострове, «действия и политика» правительства КНДР, по-прежнему представляют собой «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

КНДР 21 мая произвела запуск очередной баллистической ракеты средней дальности Pukguksong 2. Она пролетела около 500 км и упала в Японское море. Власти КНДР признали запуск успешным. Совбез ООН осудил запуск ракеты. Он назвал такое действие властей КНДР «дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением».

После этого стало известно, что Минфин США работает над подготовкой новых санкций против КНДР. Новые санкции против Северной Кореи также начало готовить правительство Японии.

 
 
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В Белом доме отметили, что "риск распространения" ядерных материалов на Корейском полуострове, "действия и политика" правительства КНДР, по-прежнему представляют...

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