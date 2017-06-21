Всего одна жена: интересные факты о новом саудовском наследнике трона

С момента, когда его отец взошел на престол, дела у принца Мухаммеда бин Салмана стремительно пошли в гору, — и теперь он оказался в шаге от трона.



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У него все больше и больше власти. Все его конкуренты отошли на второй план.

Вот что стоит знать о наследнике престола Саудовской Аравии.

Сосредоточил власть в своей ветви правящей семьи

Только что назначенный принц был близок со своим отцом Салманом и до того, как тот стал королем.

В 2009 году принц Мухаммед стал особым советником отца, который тогда был губернатором Эр-Рияда.

Тем не менее, восхождение принца Мухаммеда — уникальное явление для королевства, не привыкшего к столь стремительным политическим взлетам.

Большой скачок в его политической карьере случился в апреле 2015 года, когда новый саудовский монарх отстранил от должности пожилого престолонаследника и назначил на его место более молодого принца.

Вместо единокровного брата короля, Мукрина ибн Абдул-Азиза, наследным принцем был назначен племянник монарха Мухаммед бин Наиф.

А заместителем его — и соответственно, наследником второй очереди, — был назначен сын Салмана. Теперь он, Мохаммед бин Салман, сменил бин Наифа на этой должности.

Новый наследник престола также назначен заместителем премьер-министра и продолжает работу в качестве министра обороны.

Уделяет большое внимание обороне

Когда Салман бин Абдул-Азиз стал королем в январе 2015 года, он не замедлил усилить позиции своего сына в правящей верхушке страны.

В 29 лет Мухаммед стал самым молодым министром обороны страны.

Спустя всего два месяца Саудовская Аравия собрала коалицию и начала военную кампанию в Йемене.

Впрочем, на сегодняшний день коалиция не достигла своей цели — помочь изгнанному президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади вернуть столицу страны Сану из-под контроля повстанцев-хуситов.

Хочет избавить экономику Саудовской Аравии от нефтяной зависимости

В апреле 2016 года влиятельный принц, который также является главой Совета по делам экономики и развития, представил амбициозную концепцию экономических реформ, направленных на прекращение зависимости королевства от нефтяных доходов.

По его словам, реализация этого плана — «Видение-2030» — позволит стране «жить без нефти» уже к 2020 году.

Выйдя на первые роли, молодой принц стал позиционировать себя как яркий образец для подражания для жителей Саудовской Аравии.

Международный валютный фонд назвал «Видение-2030» «амбициозной, далеко идущей задачей», — но предостерег, что реализовать ее будет трудно.

Не хочет менять отношения с Ираном

В прошлом месяце принц Мухаммед исключил возможность какого-либо диалога между Саудовской Аравией и ее соперником Ираном.

Эти страны опосредованно участвуют с противоположных сторон в двух конфликтах — в Сирии и в Йемене.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном ухудшились еще больше, после того как саудовские власти казнили видного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

Возвышение Мухаммеда бин Салмана иранские СМИ расценили как «мягкий переворот».

Семьянин

Мухаммед бин Салман родился 31 августа 1985 года, он старший сын третьей жены Салмана, Фахды бинт Фалы.

В отличие от большинства саудовских принцев, он закончил образование в Саудовской Аравии.

Он изучал право в Университете имени короля Сауда, а после работал на нескольких государственных должностях.

У него только одна жена, от нее у него два сына и две дочери.