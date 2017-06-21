Экс-министр внутренней безопасности США подтвердил данные о кибератаках Кремля

Экс-министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Джей Джонсон подтвердил данные спецслужб о том, что российский президент Владимир Путин «дирижировал» кибератаками в ходе избирательной кампании США. Об этом он заявил в ходе дачи свидетельских показаний в комитете по разведке Палаты представителей в среду, 21 июня. Масштаб кибервмешательств он назвал беспрецедентным.

Вместе с тем, по его данным, российское правительство не изменяло посредством каких бы то ни было кибератак бюллетени для голосования, не влияло на подсчет голосов или сообщения о результатах голосования.

Он также указал, что не знает, действительно ли успешные хакерские атаки на Национальный комитет демократической партии США и другие представительства демократов могли изменить общественное мнение и тем самым поменять исход президентских выборов.

21 штат стал мишенью российских хакеров

У американских спецслужб есть доказательства того, что российские хакеры в ходе президентских выборов атаковали избирательные системы 21 штата. Об этом на слушаниях в комитете по безопасности Конгресса США заявила заместитель руководителя департамента министерства внутренней безопасности Джаннет Манфра.

Назвать, какие именно штаты подверглись кибератакам, она отказалась, сославшись на то, что данная информация является конфиденциальной.