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Экс-министр внутренней безопасности США подтвердил данные о кибератаках Кремля
22.06.2017 07:45 — Новости Мира | Tut.by
Экс-министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Джей Джонсон подтвердил данные спецслужб о том, что российский президент Владимир Путин «дирижировал» кибератаками в ходе избирательной кампании США. Об этом он заявил в ходе дачи свидетельских показаний в комитете по разведке Палаты представителей в среду, 21 июня. Масштаб кибервмешательств он назвал беспрецедентным.
Вместе с тем, по его данным, российское правительство не изменяло посредством каких бы то ни было кибератак бюллетени для голосования, не влияло на подсчет голосов или сообщения о результатах голосования.
Он также указал, что не знает, действительно ли успешные хакерские атаки на Национальный комитет демократической партии США и другие представительства демократов могли изменить общественное мнение и тем самым поменять исход президентских выборов.
21 штат стал мишенью российских хакеров
У американских спецслужб есть доказательства того, что российские хакеры в ходе президентских выборов атаковали избирательные системы 21 штата. Об этом на слушаниях в комитете по безопасности Конгресса США заявила заместитель руководителя департамента министерства внутренней безопасности Джаннет Манфра.
Назвать, какие именно штаты подверглись кибератакам, она отказалась, сославшись на то, что данная информация является конфиденциальной.
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Джей Джонсон считает, что Владимир Путин "дирижировал" кибератаками в ходе избирательной кампании США. Атакам подвергся 21 штат.
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