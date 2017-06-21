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В США лидера госпереворота на Гаити приговорили к 9 годам тюрьмы

22.06.2017 11:09 — Новости Мира | Tut.by  
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В США окружной суд Майами приговорил бывшего лидера гаитянских повстанцев Ги Филиппа к девяти годами тюрьмы за отмывание денег, полученных от наркотрафика, передает Reutets.

Прокуроры США обвиняли Филиппа в содействии переправке более пяти килограммов кокаина в США с 1997 по март 2001 года, а также легализацию преступных денег с июня 1999 года по апрель 2003 года.

Бывший лидер повстанцев находился под стражей с начала 2017 года. В апреле 2017 года он был признан виновным за обеспечение наркотрафика. Прокурор выступал за пожизненное заключение, но в результате Филипп получил девять лет тюрьмы.

Филипп был арестован в Гаити 5 января и экстрадирован в США. Он был арестован за четыре дня до того, как должен был занять место сенатора в парламенте Гаити.

Ги Филипп был лидером антиправительственного восстания в феврале 2004 года против президента Гаити Жана-Бертрана Аристида. При Аристиде он занимал должность начальника полиции, но затем был смещен с нее из-за обвинений в подготовке государственного переворота. Филипп сбежал в Доминиканскую Республику, но затем нелегально вернулся на Гаити, чтобы встать во главе восстания против президента. В марте 2004 года повстанцы захватили столицу Гаити Порт-о-Пренс, а Аристид смог сбежать.

Филипп возглавил правую партию «Фронт национальной реконструкции», которая несколько раз принимала участие в выборах, но не выигрывала их.

 
 
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Филипп был арестован в Гаити 5 января и экстрадирован в США. Он был арестован за четыре дня до того, как должен был занять место сенатора в парламенте Гаити.

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