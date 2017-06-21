ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

в результате взрыва у банка в Афганистане погибли не менее 29 человек, около 50 ранены

22.06.2017 12:51 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По меньшей мере 29 человек погибли, около 50 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля у здания банка в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщил телеканал TOLOnews в Twitter.

Взрыв произошел около отделения «Нового банка Кабула» в городе Лашкаргах около 12.00 по местному времени (10.30 мск). Взрыв произошел в тот момент, когда люди собрались, чтобы получить зарплату.

Ранее сообщалось, что взрыв устроила группа боевиков, которая перед эти открыла стрельбу в этом районе. Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв произошел в тот момент, когда люди собрались, чтобы получить зарплату.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В США лидера госпереворота на Гаити приговорили к 9 годам тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика