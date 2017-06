в результате взрыва у банка в Афганистане погибли не менее 29 человек, около 50 ранены

По меньшей мере 29 человек погибли, около 50 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля у здания банка в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщил телеканал TOLOnews в Twitter.

Взрыв произошел около отделения «Нового банка Кабула» в городе Лашкаргах около 12.00 по местному времени (10.30 мск). Взрыв произошел в тот момент, когда люди собрались, чтобы получить зарплату.