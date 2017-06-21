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в результате взрыва у банка в Афганистане погибли не менее 29 человек, около 50 ранены
22.06.2017 12:51 — Новости Мира | Tut.by
По меньшей мере 29 человек погибли, около 50 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля у здания банка в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщил телеканал TOLOnews в Twitter.
Взрыв произошел около отделения «Нового банка Кабула» в городе Лашкаргах около 12.00 по местному времени (10.30 мск). Взрыв произошел в тот момент, когда люди собрались, чтобы получить зарплату.
Ранее сообщалось, что взрыв устроила группа боевиков, которая перед эти открыла стрельбу в этом районе. Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.
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Взрыв произошел в тот момент, когда люди собрались, чтобы получить зарплату.
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