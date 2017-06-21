в результате взрыва у банка в Афганистане погибли не менее 29 человек, около 50 ранены

По меньшей мере 29 человек погибли, около 50 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля у здания банка в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщил телеканал TOLOnews в Twitter.

Взрыв произошел около отделения «Нового банка Кабула» в городе Лашкаргах около 12.00 по местному времени (10.30 мск). Взрыв произошел в тот момент, когда люди собрались, чтобы получить зарплату.

LASHKARGAH — At least 29 people killed and nearly 50 others wounded in #Lashkargah car bomb blast, health officials confirmed. pic.twitter.com/mPh2BfTOc9 — TOLOnews (@TOLOnews) 22 июня 2017 г.

Ранее сообщалось, что взрыв устроила группа боевиков, которая перед эти открыла стрельбу в этом районе. Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.