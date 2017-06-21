ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принц Гарри: не думаю, что кто-то из нас хочет быть королем

22.06.2017 13:42 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри предположил, что никто из наследников британского престола не хотел бы стать монархом. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek.


Фото: Reuters

«Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю», — сказал принц Гарри, отец которого, принц Чарльз — первый в очереди на британский престол.

При этом он добавил, что вне зависимости от желания все члены британской королевской семьи готовы исполнять свои обязанности, когда придет время.

В интервью Newsweek принц Гарри рассказал также, что он и его старший брат, принц Уильям, пытаются модернизировать британскую монархию ради «большей пользы для людей».

Значительную часть интервью принца Гарри занимает его рассказ о том, как долго и непросто он переживал трагическую смерть своей матери, принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в августе 1997 года.

В апреле 2017 года в интервью британскому изданию Telegraph он впервые рассказал о своих психологических проблемах, связанных со смертью матери, и о том, что два года находился в состоянии «полного хаоса».

В новом интервью Гарри рассказал, что живет жизнью обыкновенного человека и делает это во многом благодаря тому, как воспитывала его принцесса Диана.


«Моя мама сделала очень много, чтобы показать мне жизнь обычных людей, она брала нас с собой, чтобы мы увидели бездомных. Слава Богу, я не совсем оторван от реальности. Люди бы удивились, узнав, какой обычной жизнью мы живем, я и Уильям. Я сам хожу по магазинам. Иногда, когда я иду за мясом в ближайший супермаркет, я волнуюсь, что кто-то щелкнет меня на телефон. Но я хочу жить нормальной жизнью. И если мне посчастливится иметь детей, они тоже смогут так жить», — рассказал принц Гарри.

И добавил: «Даже если я стану королем, я буду сам ходить за покупками».
Но не беспокоит ли принца Гарри, что такого рода «заурядность» может сделать королевскую семью слишком доступной? «Тут непросто найти баланс, — ответил он. — Конечно, мы не хотим потерять ощущение волшебства. Британская публика и весь мир нуждаются в институтах, подобных британской монархии».


Как отмечает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Питер Хант, интервью Гарри у многих вызовет удивление — «в первую очередь потому, что он дает понять, что Виндзоры вовсе не стремятся занять „самый главный пост“ (как сказала в свое время принцесса Диана), и наследники Елизаветы II сделают это не по желанию, а из чувства долженствования».

Питер Хант обращает внимание и на еще один удивительный аспект интервью принца Гарри: он ни разу не упоминает своего отца.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отмечает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Питер Хант, интервью Гарри у многих вызовет удивление.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Минобороны России рассекретило документы о начале Великой Отечественной войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика