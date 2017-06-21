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Суд по делу российского блогера Лапшина, которого Беларусь выдала Азербайджану, начнется 30 июня
22.06.2017 14:18 — Новости Мира | Tut.by
Судебный процесс по делу российско-израильского блогера Александра Лапшина начнется в Баку 30 июня, сообщает 1news.az.
В четверг, 22 июня, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по данному уголовному делу, на котором и была назначена дата начала судебного процесса.
Как сообщает азербайджанский Первый канал, «Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011-го и октябре 2012 года незаконно посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне».
В вину блогеру вменяется и то, что «6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая „независимость“ режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях».
Как сообщалось ранее, блогеру грозит до 8 лет лишения свободы.
Александр Лапшин, напомним,
МИД России
Между тем Азербайджан
8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев
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В четверг, 22 июня, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по данному уголовному делу, на котором и была назначена дата...
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