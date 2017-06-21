Суд по делу российского блогера Лапшина, которого Беларусь выдала Азербайджану, начнется 30 июня

Судебный процесс по делу российско-израильского блогера Александра Лапшина начнется в Баку 30 июня, сообщает 1news.az.



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В четверг, 22 июня, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по данному уголовному делу, на котором и была назначена дата начала судебного процесса.

Как сообщает азербайджанский Первый канал, «Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011-го и октябре 2012 года незаконно посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне».

В вину блогеру вменяется и то, что «6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая „независимость“ режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях».

Как сообщалось ранее, блогеру грозит до 8 лет лишения свободы.

Александр Лапшин, напомним, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и по решению суда экстрадирован в Азербайджан 7 февраля.

МИД России заявил , что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. А депутаты Армении на заседании парламента призвали МИД своей страны «отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры».

Между тем Азербайджан призвал не политизировать дело Лапшина.

8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Александра Лукашенко за выдачу Лапшина.