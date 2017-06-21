В Брюссель съезжаются лидеры стран-членов ЕС на саммит, который пройдет в обстановке повышенных мер безопасности, после того как во вторник бельгийская полиция застрелила на месте марокканца при попытке устроить взрыв на Центральном вокзале города.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Безопасность станет одной из главных тем этого саммита, не в последнюю очередь из-за недавних терактов в Лондоне, а до этого в Париже.

Также обсуждаться будет «брексит», поэтому, как сообщает корреспондент Би-би-си в Брюсселе Лоренс Питер, прибытие британского премьер-министра Терезы Мэй ожидается там с особым энтузиазмом.

Накануне своего первого европейского саммита недавно избранный французский президент Эммануэль Макрон заявил, что «Европа — это единственное место на земле, где тесно соприкасаются индивидуальные свободы, дух демократии и социальная справедливость».

Председатель Европейского совета Дональд Туск также отметил изменение в настроениях, сказав, что Евросоюз вновь стал восприниматься не как проблема, а как ее решение.

Что сначала, что потом?

Как ожидается, Тереза Мэй предложит остальным членам ЕС подписать быстрое соглашение, дающее гражданам ЕС право проживать и работать в Британии, однако в подробностях этот план будет обсуждаться на специальных переговорах по «брекситу», которые уже начались в минувший понедельник.

ЕС настаивает на прочных гарантиях прав на проживание и работу для 3,2 млн европейских граждан, живущих в Британии, и для 1,2 млн британцев, находящихся на континенте.

Как отметил Би-би-си один из высокопоставленных дипломатических источников в Брюсселе, Мэй постарается дать на этот счет гарантии своим европейским коллегам.



Терезу Мэй в Брюсселе ждут с особым энтузиазмом. Фото: Reuters

Однако беспокойство относительно переговоров по «брекситу» остается, и не только из-за чрезвычайно жестких рамок, в которые эта сделка должна быть достигнута, но и в связи с тем, что недавно прошедшие в Британии всеобщие выборы не дали премьер-министру желаемого большинства в парламенте, поставив ее и Консервативную партию в целом в более уязвимое положение.

Многие европейцы, проживающие сейчас в Британии, как и британцы, живущие в странах ЕС, обеспокоены тем, что станет с их статусом, когда «брексит» наконец-то произойдет.

Конечный срок для Британии по выходу из ЕС — 30 марта 2019 года, и многие опасаются, что им будет грозить депортация, если права не будут заранее оговорены и закреплены соглашением.

Ответственная за переговоры Европейская комиссия настаивает на том, что граждане с обеих сторон должны иметь право на свободу передвижения по существующим ныне правилам, и, как отметил источник в Брюсселе, на этот предмет стороны нашли общие точки.

Также скорейшего прояснения требуют такие вопросы, как официальное расторжение союза между Британией и ЕС и граница Северной Ирландии (единственная сухопутная граница Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с Евросоюзом).

Три составные части «брексита»

Что касается официального расторжения союза, то переговоры по «брекситу» включают в себя три отдельных, хотя и взаимосвязанных, соглашения: договор о разделе имущества, соглашения переходного периода и новое соглашение о долгосрочном партнерстве ЕС и Британии.

Европейская комиссия ожидает, что Британия заплатит некий — заранее оговоренный — денежный взнос за выход, а значит, этот вопрос должен быть улажен в первую очередь, то есть до переговоров о будущем характере отношений ЕС с Британией. По разным оценкам, речь может идти о сумме от 25 до 73 млрд евро.

Британия хотела бы как можно скорее начать переговоры по заключению новых торговых соглашений, однако первоочередность вопросов будет решать ЕС.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, национальное соперничество всегда отличало саммиты ЕС, и «брексит» придал этому новые нюансы, поскольку теперь Евросоюзу придется решить, куда переедут Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейская служба банковского надзора (EBA), базирующиеся пока в Лондоне.

За них сейчас идет борьба, поскольку каждая из 20 стран хочет принять у себя или одно, или другое агентство, а может быть, и оба, поскольку речь идет о создании новых рабочих мест в сопутствующих комитетах.

За право принять у себя EBA ходатайствует, как ни странно, Бельгия, несмотря на то, что в Брюсселе уже находится штаб-квартира ЕС.

Что касается вопросов безопасности, то европейские лидеры обсудят меры по противодействию нападениям в Европе со стороны запрещенной во многих странах, включая Россию, экстремистской группировки «Исламское государство».

Страны-члены уже договорились:

регулярно проверять по своим базам данных людей, въезжающих из-за пределов ЕС,

преследовать по закону тех, кто рекрутирует новичков для совершения актов террора или же их тренирует,

усилить сотрудничество в сфере безопасности с партнерскими странами на Ближнем Востоке и в Африке,

улучшить обмен разведданными по подозреваемым в террористической деятельности.