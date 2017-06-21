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ООН сообщила о процветании мирового рынка кокаина

22.06.2017 18:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Незаконный оборот наркотиков в мире растет, а глобальный рынок кокаина «процветает», говорится в докладе, опубликованном в четверг Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

По подсчетам экспертов ООН, только в 2015 году мировое производство чистого гидрохлорида кокаина выросло до 1125 тонн, что на четверть превышает показатель 2013 года.

При этом объем кокаина, изъятого правоохранительными органами, вырос на 30%, достигнув максимального за всю историю борьбы с наркоторговлей уровня в 864 тонны. В докладе UNODC особо отмечается рост объемов кокаина, изымаемого в странах Азии (+40%).

Глобальное производство опия, по данным UNODC, в 2016 году выросло по сравнению с предыдущим годом примерно на треть, что объясняется, в первую очередь, ростом урожайности на афганских плантациях опийного мака. Тем не менее глобальный объем производства опия (6380 тонн) остался в 2016 году примерно на 20% ниже исторического рекорда, зафиксированного в 2014 году.

По данным UNODC, в 2015 году тот или иной наркотик хотя бы единожды принимали примерно 250 млн человек, или около 5% взрослого населения мира.

 
 
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По официальным данным, в 2015 году тот или иной наркотик хотя бы единожды принимали примерно 250 млн человек. Это около 5% взрослого населения мира.

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