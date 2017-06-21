ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Швейцария арестовала 15 млн евро залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"

22.06.2017 19:19 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Швейцария арестовала € 15 млн, предоставленных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения «Евровидения-2017». Об этом говорится в сообщении украинского организатора конкурса — Национальной телерадиокомпании Украины.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной телерадиокомпании Украины, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии. В своем официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры», — говорится в сообщении.

В украинской телерадиокомпании отметили, что наняли юридическую фирму для выяснения обстоятельств.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» проходил в Киеве с 9 по 13 мая с участием 42 стран. На нем не смогла выступить российская певица Юлия Самойлова, так как Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму. Российский Первый канал в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции конкурса. При этом в ЕВС заявляли о том, что после проведения конкурса будет рассмотрен вопрос о наложении санкций на Украину в связи с ситуацией с российской конкурсанткой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организатор конкурса, Национальная телерадиокомпания Украины, нанял юридическую фирму для выяснения обстоятельств ареста средств.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
ООН сообщила о процветании мирового рынка кокаина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика