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Саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении России

22.06.2017 22:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. Это подтвердил председатель Евросовета Дональд Туск в четверг в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

«Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения Минских соглашений», — сказал он.

Как сообщил корреспонденту ТАСС европейский источник в кулуарах саммита, ограничительные меры будут продлены на полгода. «После политического решения Туск запустит официальную процедуру. Совет ЕС на уровне послов официально одобрит это решение, которое затем будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу», — пояснил дипломат.

Источник подчеркнул, что некоторые страны — члены ЕС выступали, как и прежде, против автоматического продления санкций в отношении РФ. «Есть страны, которые считают, что не должно быть автоматической процедуры. Они считают, что нужна ясная рекомендация лидеров Франции и Германии, так как они участвуют в «нормандском формате», — отметил дипломат.

Пакет экономических санкций в отношении России истекает 31 июля. Санкционная политика ЕС включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры в отношении Крыма.

 
 
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Председатель Евросовета Дональд Туск сказал, что Евросоюз продлит экономические санкции против РФ из-за недостаточного выполнения Минских соглашений.

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