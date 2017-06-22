Сотням высоток в Лондоне грозит участь Гренфелл-тауэр

Фасады еще нескольких зданий в Лондоне облицованы таким же огнеопасным материалом, как и сгоревшая Гренфелл-тауэр, заявила британский премьер Тереза Мэй. По данным Даунинг-Стрит, речь идет о 600 зданиях.



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По словам Мэй, муниципальные власти, на чьей территории расположены дома, подверженные опасности возгорания, уже поставлены об этом в известность. Отмечается, что, как и в случае с Гренфелл-тауэр, речь идет в основном о социальном жилье.

Местные власти работают с пожарными службами и «принимают все возможные меры для обеспечения безопасности зданий и информирования жителей», сказала глава правительства.

В настоящее время эксперты по пожаробезопасности в массовом порядке — примерно по 100 в сутки — проверяют высотные здания в Лондоне. Как ожидается, итоги проверки будут обнародованы в течение 48 часов, сказала Тереза Мэй.

Жертвами пожара, который вспыхнул в ночь на 14 июня в 24-этажном жилом доме на западе Лондона, стали по меньшей мере 79 человек .

По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.

Следствие предполагает, что во время прошлогоднего ремонта Гренфелл-тауэр компания-подрядчик облицевала здание не огнеупорными, а более дешевыми панелями с легковоспламеняющейся основой из пластика.

О ходе расследования причин пожара Тереза Мэй отчиталась в палате общин британского парламента. Она пообещала депутатам, что ни одно обстоятельство, приведшее к трагедии, не останется без внимания следствия.

Ранее Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.

В среду на волне критики ушел в отставку глава муниципального совета района Кенсингтон и Челси, на территории которого находилась сгоревшая высотка.

Как заявила Мэй в парламенте, местное руководство «не сумело справиться с последствиями пожара» и поэтому решение об отставке было правильным.

Лидер лейбористской партии Джереми Корбин отреагировал на выступление Мэй резкой критикой. По его словам, жителей Гренфелл-тауэр «жестоко подставили, а потом бросили в беде».

Корбин и ранее жестко критиковал власти за недостаточную, по его мнению, помощь погорельцам. Он, в частности, требовал реквизировать пустующие роскошные особняки в престижном районе, где находилось сгоревшее здание, и поселить в них оставшихся без крова людей.

На этот раз он заявил, что власти несут ответственность и за саму трагедию. «По меньшей мере 79 человек погибли — это и трагедия, и возмутительный случай. Гибель всех этих людей можно было и нужно было предотвратить», — заявил лидер оппозиции.

В ответ на реплику Корбина Мэй пообещала, что никто из виновных не уйдет от ответственности, и потребовала от руководителя следственной группы «как можно скорее» представить ей предварительный доклад об итогах расследования.

Накануне в среду премьер принесла извинения за допущенные властями ошибки по устранению последствий пожара в Северном Кенсингтоне.