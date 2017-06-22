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Сотням высоток в Лондоне грозит участь Гренфелл-тауэр
22.06.2017 22:10 — Новости Мира | Tut.by
Фасады еще нескольких зданий в Лондоне облицованы таким же огнеопасным материалом, как и сгоревшая Гренфелл-тауэр, заявила британский премьер Тереза Мэй. По данным Даунинг-Стрит, речь идет о 600 зданиях.
По словам Мэй, муниципальные власти, на чьей территории расположены дома, подверженные опасности возгорания, уже поставлены об этом в известность. Отмечается, что, как и в случае с Гренфелл-тауэр, речь идет в основном о социальном жилье.
Местные власти работают с пожарными службами и «принимают все возможные меры для обеспечения безопасности зданий и информирования жителей», сказала глава правительства.
В настоящее время эксперты по пожаробезопасности в массовом порядке — примерно по 100 в сутки — проверяют высотные здания в Лондоне. Как ожидается, итоги проверки будут обнародованы в течение 48 часов, сказала Тереза Мэй.
Жертвами пожара, который вспыхнул в ночь на 14 июня в 24-этажном жилом доме на западе Лондона, стали по меньшей мере
По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.
Следствие предполагает, что во время прошлогоднего ремонта Гренфелл-тауэр компания-подрядчик облицевала здание не огнеупорными, а более дешевыми панелями с легковоспламеняющейся основой из пластика.
О ходе расследования причин пожара Тереза Мэй отчиталась в палате общин британского парламента. Она пообещала депутатам, что ни одно обстоятельство, приведшее к трагедии, не останется без внимания следствия.
Ранее Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.
В среду на волне критики ушел в отставку глава муниципального совета района Кенсингтон и Челси, на территории которого находилась сгоревшая высотка.
Как заявила Мэй в парламенте, местное руководство «не сумело справиться с последствиями пожара» и поэтому решение об отставке было правильным.
Лидер лейбористской партии Джереми Корбин отреагировал на выступление Мэй резкой критикой. По его словам, жителей Гренфелл-тауэр «жестоко подставили, а потом бросили в беде».
Корбин и ранее жестко критиковал власти за недостаточную, по его мнению, помощь погорельцам. Он, в частности, требовал реквизировать пустующие роскошные особняки в престижном районе, где находилось сгоревшее здание, и поселить в них оставшихся без крова людей.
На этот раз он заявил, что власти несут ответственность и за саму трагедию. «По меньшей мере 79 человек погибли — это и трагедия, и возмутительный случай. Гибель всех этих людей можно было и нужно было предотвратить», — заявил лидер оппозиции.
В ответ на реплику Корбина Мэй пообещала, что никто из виновных не уйдет от ответственности, и потребовала от руководителя следственной группы «как можно скорее» представить ей предварительный доклад об итогах расследования.
Накануне в среду премьер принесла извинения за допущенные властями ошибки по устранению последствий пожара в Северном Кенсингтоне.
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Фасады еще нескольких зданий в Лондоне облицованы таким же огнеопасным материалом, как и сгоревшая Гренфелл-тауэр.
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