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Минобороны России рассказало о перехваченных за неделю у границы самолетах-разведчиках

23.06.2017 05:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Вооруженные силы России за неделю 14 раз вылетали на перехваты иностранных военных самолетов. Об этом сообщается в публикации в газете «Красная звезда».


F-16. Фото: Wikimedia Commons

У границ России было зафиксировано 23 разведывательных полета. Из них 10 вылетов совершили ВВС США, четыре — Норвегия, три — Швеция, по два — Великобритания и Франция, по одному — Португалия и Япония.

Было осуществлено воздушное патрулирование самолетами дальней авиации акватории Балтийского моря. В нем участвовало два Ту-160, один А-50 и шесть Су-27.

Выполнен один наблюдательный полет совместной миссии Италии и США над российской территорией. Выполнены два наблюдательных полета российских экспертов над территориями Великобритании и США. Наблюдательный полет совместной миссии США и Украины над территорией России на американском самолете отменен в связи с неисправностью летательного аппарата.

21 июня над Балтийским морем два польских истребителя попытались сопроводить Ту-154 министра обороны России Сергея Шойгу, следовавший в Калининград, однако, по утверждению российской стороны, были «отогнаны» маневром одного из Су-27 сопровождения.

 
 
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По данным Минобороны, за неделю у границ РФ было совершено 23 разведывательных полета воздушными судами семи государств, чаще всего их проводили США.

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