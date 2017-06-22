|
Минобороны России рассказало о перехваченных за неделю у границы самолетах-разведчиках
23.06.2017 05:44 — Новости Мира | Tut.by
Вооруженные силы России за неделю 14 раз вылетали на перехваты иностранных военных самолетов. Об этом сообщается в публикации в газете «Красная звезда».
У границ России было зафиксировано 23 разведывательных полета. Из них 10 вылетов совершили ВВС США, четыре — Норвегия, три — Швеция, по два — Великобритания и Франция, по одному — Португалия и Япония.
Было осуществлено воздушное патрулирование самолетами дальней авиации акватории Балтийского моря. В нем участвовало два Ту-160, один А-50 и шесть Су-27.
Выполнен один наблюдательный полет совместной миссии Италии и США над российской территорией. Выполнены два наблюдательных полета российских экспертов над территориями Великобритании и США. Наблюдательный полет совместной миссии США и Украины над территорией России на американском самолете отменен в связи с неисправностью летательного аппарата.
21 июня над Балтийским морем два польских истребителя
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Минобороны, за неделю у границ РФ было совершено 23 разведывательных полета воздушными судами семи государств, чаще всего их проводили США.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии