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Конгресс CША пообещал предоставить военную помощь Украине
23.06.2017 06:06 — Новости Мира | Tut.by
Глава комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США намерены предусмотреть оказание военной помощи Украине в бюджете на 2018 финансовый год. Об этом сенатор сообщил журналистам,
Речь идет о законопроекте, предусматривающем выделение средств министерству обороны США.
Торнберри заявил, что выделенные для министерства средства пойдут на защиту от «агрессии со стороны Северной Кореи и России». По словам сенатора, Минобороны «выделит миллионы» на обучение украинских военных и выделение для них снаряжения.
«Он [законопроект] точно будет включать в себя военную помощь для Украины и призыв к администрации [президента Дональда Трампа] предоставить летальную помощь, чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии с Востока», — добавил Торнберри.
Ранее Госдеп США в плане бюджета на следующий год предложил
Кроме того, The Wall Street Journal писал о предложении Белого дома отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, в том числе Украине,
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Минобороны "выделит миллионы" на обучение украинских военных и выделение для них снаряжения.
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