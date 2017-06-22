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Конгресс CША пообещал предоставить военную помощь Украине

23.06.2017 06:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США намерены предусмотреть оказание военной помощи Украине в бюджете на 2018 финансовый год. Об этом сенатор сообщил журналистам, передает The Hill.


Фото: Reuters

Речь идет о законопроекте, предусматривающем выделение средств министерству обороны США.

Торнберри заявил, что выделенные для министерства средства пойдут на защиту от «агрессии со стороны Северной Кореи и России». По словам сенатора, Минобороны «выделит миллионы» на ​обучение украинских военных и выделение для них снаряжения.

«Он [законопроект] точно будет включать в себя военную помощь для Украины и призыв к администрации [президента Дональда Трампа] предоставить летальную помощь, чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии с Востока», — добавил Торнберри.

Ранее Госдеп США в плане бюджета на следующий год предложил урезать финансовую помощь Украине более чем на треть. Согласно докладу, в 2016 финансовом году США выделили Киеву более $ 667 млн, а в 2018 финансовом году (начинается в сентябре 2017 года) Госдеп предложил ограничиться выплатами в $ 203,78 млн.

Кроме того, The Wall Street Journal писал о предложении Белого дома отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, в том числе Украине, заменив ее на выдачу кредитов. Президент США, в свою очередь, неоднократно указывал на свое намерение снизить финансовые обязательства США перед своими союзниками, переложив на них ответственность за обеспечение безопасности.

 
 
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Минобороны "выделит миллионы" на ​обучение украинских военных и выделение для них снаряжения.

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