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Северная Корея провела еще одни испытания ракетного двигателя

23.06.2017 06:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти США полагают, что Северная Корея провела в минувшую среду еще одни испытания ракетного двигателя. Последний раз об испытаниях ракетного двигателя в КНДР сообщалось в марте.


В конце мая власти КНДР опубликовали фотографию запуска баллистической ракеты; дату испытаний не уточнили. Фото: Reuters

Тогда северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о рождении новой ракетной промышленности КНДР. По его словам, благодаря этому двигателю у Пхеньяна появится возможность запускать спутники мирового класса.

Однако Соединенные Штаты опасаются, что подобный двигатель может быть использован для разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

В последние несколько месяцев Северная Корея резко увеличила число испытаний ракет. В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты и назвала это учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.

16 апреля Пхеньян произвел неудачный пуск баллистической ракеты, после чего США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку.

Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая «сверхмощным упреждающим ударом».
15 мая Совет Безопасности ООН предостерег Пхеньян от дальнейших запусков. «Важно, чтобы Северная Корея немедленно продемонстрировала шаги по ядерному разоружению конкретными действиями», — отмечалось в резолюции Совбеза.

21 мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР продолжит запускать ракеты, «способные ударить по США».

 
 
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В последние несколько месяцев Северная Корея резко увеличила число испытаний ракет.

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