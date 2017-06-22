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Северная Корея провела еще одни испытания ракетного двигателя
23.06.2017 06:31 — Новости Мира | Tut.by
Власти США полагают, что Северная Корея провела в минувшую среду еще одни испытания ракетного двигателя. Последний раз об испытаниях ракетного двигателя в КНДР сообщалось в марте.
Тогда северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о рождении новой ракетной промышленности КНДР. По его словам, благодаря этому двигателю у Пхеньяна появится возможность запускать спутники мирового класса.
Однако Соединенные Штаты опасаются, что подобный двигатель может быть использован для разработки межконтинентальной баллистической ракеты.
В последние несколько месяцев Северная Корея резко увеличила число испытаний ракет. В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты и назвала это учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.
16 апреля Пхеньян
Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая «сверхмощным упреждающим ударом».
21 мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР
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В последние несколько месяцев Северная Корея резко увеличила число испытаний ракет.
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