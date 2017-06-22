СМИ узнали список требований к Катару от разорвавших с ним дипотношения стран

Четыре арабских страны потребовали от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

Согласно документу, Катар должен также закрыть военную базу Турции на территории своей страны и ликвидировать телеканал «Аль-Джазира». Кроме того, арабские страны потребовали от Дохи компенсацию, однако точная сумма не указана. ​На выполнение всех требований Катару отведено 10 дней.

​Ранее телеканал ​Al Jazeera сообщил о передачи Кувейтом списка требований от четырех стран Персидского залива для восстановления дипломатических отношений с Катаром. Издание не уточняло список требований.

В начале июня The Wall Street Journal писала о том, что ведущие арабские государства начали составлять список требований к Катару. Требования касались шагов, направленных на сокращение объема вещания «Аль-Джазиры», прекращение предполагаемого финансирования террористов, разрыв отношений с руководством «Братьев мусульман».

Десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали дипломатические отношения с Катаром в середине июня. Эти страны обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».