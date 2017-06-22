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СМИ узнали список требований к Катару от разорвавших с ним дипотношения стран
23.06.2017 07:14 — Новости Мира | Tut.by
Четыре арабских страны потребовали от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.
Согласно документу, Катар должен также закрыть военную базу Турции на территории своей страны и ликвидировать телеканал «Аль-Джазира». Кроме того, арабские страны потребовали от Дохи компенсацию, однако точная сумма не указана. На выполнение всех требований Катару отведено 10 дней.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о передачи Кувейтом списка требований от четырех стран Персидского залива для восстановления дипломатических отношений с Катаром. Издание не уточняло список требований.
В начале июня The Wall Street Journal писала о том, что ведущие арабские государства начали составлять
Десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова —
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На выполнение всех требований Катару отведено 10 дней.
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