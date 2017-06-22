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Астана опровергла сообщения о переговорах по отправке контингента в Сирию

23.06.2017 08:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Казахстан не участвует в переговорах об отправке своего военного контингента в Сирию. Об этом заявил глава МИД республики Кайрат Абдрахманов.

«Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию», — цитирует РИА "Новости" министра иностранных дел Казахстана.

Ранее в четверг, 22 июня, представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал телеканалу Haberturk, что с российской стороной обсуждалась возможность размещения в зонах деэскалации в Сирии казахских и киргизских военных. По словам турецкого министра, разговор об этом шел с спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. Казахстан и Кыргызстан вместе с Россией, Арменией, Таджикистаном и Беларусью входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Однако все это требует детальной работы, рассматриваются карты: кто откуда войдет, сколько солдат и где расположат, то есть 300 или 500 солдат нужно. Сейчас в Идлибе проживает более миллиона человек. Сейчас военные обсуждают, сколько солдат нужно для такого количества населения. Мы ожидаем, что на июльской встрече в Астане эти вопросы будут конкретно обсуждаться», — пояснил тогда Калын.

О том, что подобные предложения для Казахстана и Кыргызстана готовятся, рассказал также председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. «Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии. Также прорабатывается вопрос предложения нашим коллегам из Казахстана и Кыргызстана. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — пояснил Шаманов.

 
 
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"Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию", - цитирует "РИА Новости" министра иностранных дел Казахстана.

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