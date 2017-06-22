|
Меркель: участники саммита ЕС были единодушны в вопросе продления санкций против РФ
23.06.2017 08:02 — Новости Мира | Tut.by
Участники саммита ЕС единодушно выступили за продление экономических санкций в отношении России. Об этом заявила журналистам в четверг вечером в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы с Эмманюэлем Макроном [президентом Франции] сообщили о ходе минского процесса и работе в нормандском формате», — сказала она. «Здесь, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что наблюдается мало прогресса. Постоянно нарушается перемирие, поэтому отсутствует достаточная основа для продолжения политического процесса», — отметила Меркель.
«При таких обстоятельствах все единодушно сказали, что нужно продлить санкции», — сообщила канцлер. По ее словам, Германия и Франция на саммите «получили поддержку в том, что касается продолжения минского процесса».
На данный момент срок действия экономических санкций ЕС против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов истекает 31 июля, они
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Постоянно нарушается перемирие, поэтому отсутствует достаточная основа для продолжения политического процесса", - отметила Меркель.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии