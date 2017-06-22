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Меркель: участники саммита ЕС были единодушны в вопросе продления санкций против РФ

23.06.2017 08:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Участники саммита ЕС единодушно выступили за продление экономических санкций в отношении России. Об этом заявила журналистам в четверг вечером в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель.


Ангела Меркель. Фото: Reuters

«Мы с Эмманюэлем Макроном [президентом Франции] сообщили о ходе минского процесса и работе в нормандском формате», — сказала она. «Здесь, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что наблюдается мало прогресса. Постоянно нарушается перемирие, поэтому отсутствует достаточная основа для продолжения политического процесса», — отметила Меркель.

«При таких обстоятельствах все единодушно сказали, что нужно продлить санкции», — сообщила канцлер. По ее словам, Германия и Франция на саммите «получили поддержку в том, что касается продолжения минского процесса».

На данный момент срок действия экономических санкций ЕС против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов истекает 31 июля, они будут продлены до 21 января 2018 года. Это лишь один из трех независимых санкционных треков. Остальные два — это визовые ограничения против российских граждан, которые действуют до сентября, а также ограничительные меры в отношении Крыма, которые действуют до 23 июня 2018 года.

 
 
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"Постоянно нарушается перемирие, поэтому отсутствует достаточная основа для продолжения политического процесса", - отметила Меркель.

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