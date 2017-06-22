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Мэй предложила разрешить гражданам стран ЕС остаться в Британии

23.06.2017 08:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с лидерами стран ЕС выразила готовность предоставить всем гражданам этих стран, прожившим в Соединенном Королевстве не менее пяти лет, постоянный вид на жительство.


Фото: Reuters

Этот статус позволит этим лицам и после выхода Британии из ЕС беспрепятственно жить в стране и пользоваться государственными услугами образования и здравоохранения, а также социальными льготами.

Пока неясно, с какого момента будет отсчитываться пятилетний срок пребывания.
Мэй подчеркнула, что ее предложение действует лишь в том случае, если такие же права будут предоставлены британским гражданам, проживающим в других странах ЕС.

Как отмечает редактор отдела политики Би-би-си Лора Кунсберг, Тереза Мэй, обращаясь к лидерам стран ЕС, отметила, что не хочет того, чтобы живущие в Британии граждане стран Евросоюза уезжали из Соединенного Королевства. Как отметила премьер Британии, во многих случаях тогда будет идти речь о разделении семей.

По мнению Мэй, ее предложение гарантирует некоторую определенность 3 миллионам европейцев, которые уже построили карьеру в Британии, обзавелись семьей и внесли свой вклад в благополучие британского общества.

Вопрос о сохранении всех прав британских граждан в странах ЕС и выходцев из других стран Евросоюза в Британии не вызывает у сторон глубоких разногласий, однако ЕС настаивал, что все вопросы, связанные с «брекситом», должны обсуждаться в едином пакете и в рамках одного переговорного процесса.

В Британии в настоящее время живет около 3,2 миллиона европейских граждан, а в остальных 27 странах — 1,2 миллиона британцев.

Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза начались в понедельник.
Членство Британии в ЕС должно прекратиться 29 марта 2019 года.

 
 
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По мнению Мэй, ее предложение гарантирует некоторую определенность 3 миллионам европейцев, которые уже построили карьеру в Британии, обзавелись семьей и внесли...

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