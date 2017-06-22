Полиция Чили обнародовала архивы о деятельности сторонников нацистов в военные годы

Чилийская полиция передала Национальному архиву республики обнародованные документы, касающиеся операции по выявлению сторонников нацистов в годы Второй мировой войны. Об этом полицейские сообщили в четверг в своем Twitter.

Согласно информации, опубликованной на сайте Национального архива, в результате расследования полиция выяснила, что в годы войны в Чили действовала сеть, которая передавала в Германию информацию о маршрутах торговых судов стран антигитлеровской коалиции. Кроме того, на юге страны, где живет большое количество выходцев из Германии, были организованы курсы военной подготовки для немецкой молодежи.

[Ahora] Director General Héctor Espinosa entrega formalmente 1er dossier de documentos del departamento 50 a @ANdeChile de la @dibam_cl pic.twitter.com/7DmlnkOm2s — PDI Chile (@PDI_CHILE) 22 июня 2017 г.

Полиция также выяснила, что сторонники нацистов вынашивали план по подрыву шахт на севере Чили, которые были одним из источников меди для антигитлеровской коалиции. В результате расследования были задержаны 40 человек. Кроме того, стражи порядка обнаружили книги с шифрами, радиооборудование и оружие.

После завершения Второй мировой войны спецотдел, занимавшийся расследованием деятельности сторонников нацистов в Чили, был расформирован.