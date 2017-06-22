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Полиция Чили обнародовала архивы о деятельности сторонников нацистов в военные годы

23.06.2017 10:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Чилийская полиция передала Национальному архиву республики обнародованные документы, касающиеся операции по выявлению сторонников нацистов в годы Второй мировой войны. Об этом полицейские сообщили в четверг в своем Twitter.

Согласно информации, опубликованной на сайте Национального архива, в результате расследования полиция выяснила, что в годы войны в Чили действовала сеть, которая передавала в Германию информацию о маршрутах торговых судов стран антигитлеровской коалиции. Кроме того, на юге страны, где живет большое количество выходцев из Германии, были организованы курсы военной подготовки для немецкой молодежи.

Полиция также выяснила, что сторонники нацистов вынашивали план по подрыву шахт на севере Чили, которые были одним из источников меди для антигитлеровской коалиции. В результате расследования были задержаны 40 человек. Кроме того, стражи порядка обнаружили книги с шифрами, радиооборудование и оружие.

После завершения Второй мировой войны спецотдел, занимавшийся расследованием деятельности сторонников нацистов в Чили, был расформирован.

 
 
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Кроме того, на юге страны, где живет большое количество выходцев из Германии, были организованы курсы военной подготовки для немецкой молодежи.

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