Флот и авиация России нанесли ракетный удар по объектам ИГ в Сирии

Корабли ВМФ России нанесли ракетные удары по складам вооружения и боеприпасов «Исламского государства» в Сирии. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.



Фото: Reuters

«Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами „Адмирал Эссен“, „Адмирал Григорович“ и подводной лодкой „Краснодар“ ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет „Калибр“ по объектам террористической группировки ИГ в Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после попадания крылатой ракетой «Калибр» сдетонировал арсенал боевиков.

В Минобороны РФ подчеркнули, что подводная лодка «Краснодар» выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения. «Остатки боевиков и объектов террористов ИГИЛ уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России», — добавили в ведомстве.

Кроме того, там сообщили, что командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по каналам взаимодействия.

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Видео: МО России

Перемещение боевиков

Как сообщили в Минобороны, ИГ перебрасывает боевиков в провинцию Хама, где они оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов.

«Используя темное время суток и сложный рельеф местности террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

В МО РФ также отметили, что на маршрутах выхода и районах рассредоточения террористов ИГ командованием российской группировки войск в Сирии организован круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки, а выявленные объекты террористов уничтожаются высокоточными комплексами вооружения и авиацией ВКС России.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в течение последней недели формирования ИГ продолжали попытки выхода из Ракки в направлении Пальмиры по «южному коридору».