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Взорванная боевиками ИГ главная мечеть Мосула

23.06.2017 11:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Связанное с джихадистами информационное агентство «Амак» опубликовало 22 июня кадры взорванной Большой соборной мечети Мосула.

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Как сообщает Reuters, на кадрах — то, что осталось от соборной мечети «Ан-Нури» и покосившегося минарета в историческом центре Мосула. Именно здесь три года назад лидер джихадистов Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата».

Военные рассказали, что боевики подорвали комплекс, когда элитные контртеррористические подразделения армии Ирака приблизились к мечети на расстояние 50 метров. По словам исламистов, исторические постройки были разрушены в результате обстрела американской авиации.

Армия Ирака ведет штурм старого города в Мосуле, который остается под контролем боевиков, несмотря на интенсивные боевые действия в последние девять месяцев.

По данным ООН, в Мосуле остаются около 100 тысяч человек. Они живут в условиях нехватки воды, продуктов и медикаментов. Многие гибнут в результате авиаударов и обстрелов. Пытающихся бежать из города отстреливают снайперы «Исламского государства».

 
 
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Связанное с джихадистами информационное агентство "Амак" опубликовало 22 июня кадры взорванной Большой соборной мечети Мосула.

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