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Взорванная боевиками ИГ главная мечеть Мосула
23.06.2017 11:39 — Новости Мира | Tut.by
Связанное с джихадистами информационное агентство «Амак» опубликовало 22 июня кадры взорванной Большой соборной мечети Мосула.
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Как сообщает Reuters, на кадрах — то, что осталось от соборной мечети «Ан-Нури» и покосившегося минарета в историческом центре Мосула. Именно здесь три года назад лидер джихадистов Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата».
Военные рассказали, что боевики
Армия Ирака ведет штурм старого города в Мосуле, который остается под контролем боевиков, несмотря на интенсивные боевые действия в последние девять месяцев.
По данным ООН, в Мосуле остаются около 100 тысяч человек. Они живут в условиях нехватки воды, продуктов и медикаментов. Многие гибнут в результате авиаударов и обстрелов. Пытающихся бежать из города отстреливают снайперы «Исламского государства».
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Связанное с джихадистами информационное агентство "Амак" опубликовало 22 июня кадры взорванной Большой соборной мечети Мосула.
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