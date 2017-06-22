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Полиция назвала причину пожара в Гренфелл-тауэр
23.06.2017 14:04 — Новости Мира | Tut.by
Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, жертвами которого стали 79 человек, стало возгорание холодильника в одной из квартир.
В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.
Днем ранее Тереза Мэй рассказала, что фасады еще нескольких зданий в Англии облицованы таким же огнеопасным материалом, как и Гренфелл-Тауэр.
Эксперты по пожаробезопасности в массовом порядке — примерно по 100 в сутки —
Следствие предполагает, что во время прошлогоднего ремонта Гренфелл-Тауэр компания-подрядчик облицевала здание не огнеупорными, а более дешевыми панелями с легковоспламеняющейся основой из пластика.
Ранее Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.
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В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию,...
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