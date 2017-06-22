ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция назвала причину пожара в Гренфелл-тауэр

23.06.2017 14:04 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, жертвами которого стали 79 человек, стало возгорание холодильника в одной из квартир.


Фото: Reuters

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Днем ранее Тереза Мэй рассказала, что фасады еще нескольких зданий в Англии облицованы таким же огнеопасным материалом, как и Гренфелл-Тауэр.

Эксперты по пожаробезопасности в массовом порядке — примерно по 100 в сутки — проверяют высотные здания в Лондоне. Как ожидается, итоги проверки будут обнародованы в конце недели.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона вспыхнул 14 июня. По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.

Следствие предполагает, что во время прошлогоднего ремонта Гренфелл-Тауэр компания-подрядчик облицевала здание не огнеупорными, а более дешевыми панелями с легковоспламеняющейся основой из пластика.

Ранее Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.

В среду на волне критики ушел в отставку глава муниципального совета района Кенсингтон и Челси, на территории которого находилась сгоревшая высотка.
Как заявила Мэй в парламенте, местное руководство «не сумело справиться с последствиями пожара» и поэтому решение об отставке было правильным.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Взорванная боевиками ИГ главная мечеть Мосула
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика