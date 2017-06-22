Власти Северной Кореи объявили, что для них «тоже загадка», почему американский студент Отто Уормбир умер вскоре после освобождения из тюрьмы в КНДР. Заявление представителя МИД опубликовало 23 июня государственное агентство ЦТАК.

В КНДР заметили, что Уормбир был передан американской стороне «при нормальных показателях состояния здоровья». Обвинения в пытках северокорейские власти назвали безосновательными.

Пхеньян напомнил, что Уормбира отпустили досрочно из гуманитарных соображений. Теперь, по мнению властей КНДР, страна стала «главной жертвой» ситуации вокруг смерти американского студента.

Заявление стало первой официальной реакцией на смерть Уормбира, который умер в американской больнице 19 июня.

«Тот факт, что Уормбир внезапно умер менее чем через неделю после возврата в США при нормальных показателях состояния здоровья, для нас тоже загадка», — заявили в МИД Северной Кореи.

Весной 2016 года Отто Уормбира осудили в КНДР на 15 лет трудовых лагерей за кражу пропагандистского плаката.

В июне 2017 года стало известно, что вскоре после приговора Уормбир впал в кому. Затем Уормбира передали американской стороне , после чего в США у студента диагностировали обширную гибель тканей мозга .

Официально северокорейские врачи сообщили, что Уормбир заболел ботулизмом, а в кому впал после приема снотворного.