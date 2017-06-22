США разработали секретное кибероружие для ответа на хакерские атаки из России

Президент США Барак Обама дал распоряжение об электронных мерах в ответ на вмешательство России в президентские выборы 2016 года. Об этом говорится в расследовании The Washington Post, опубликованном 23 июня.

По информации издания, речь идет о подготовке специальной секретной программы, которая предполагает выявление уязвимости в электронной инфраструктуре РФ и внедрение в российские сети «имплантов», чтобы в нужный момент иметь возможность вывести их из строя.

Разработка «имплантов» была поручена Агентству национальной безопасности США (АНБ). Предполагается, что американское правительство сможет активизировать их в случае новой агрессии со стороны России, в том числе в случае будущих хакерских атак.

Операция находится на начальной стадии. Ведомства, которым была поручена оценка программы, сочли работу «имплантов» «мало поддающейся контролю», однако пришли к выводу, что в некоторых условиях их применение может стать пропорциональным ответом на агрессию со стороны России.

Решение об использовании программы должен будет принять преемник Обамы на посту президента — Дональд Трамп. Однако для продолжения ее разработки американским спецслужбам не требуется одобрение нового президента, хотя он и сможет отменить ее, издав специальное распоряжение. До сих пор такого распоряжения не поступало, рассказывают источники The Washington Post.

В расследовании также говорится о других мерах, принятых администрацией Барака Обамы в ответ на сообщения спецслужб о хакерских атаках по приказу Кремля.

Как пишет The Washington Post, в августе 2016 года директор ЦРУ Джон Бреннан передал в Белый дом секретное донесение, в котором сообщалось, что кибератаки проводились по приказу лично Владимира Путина. Целью взломов называлась попытка помешать победе Хиллари Клинтон на президентских выборах. Об ответных мерах Обама объявил только в декабре 2016 года, когда ввел против России новые санкции и выслал из США 35 российских дипломатов .

Обама также сообщил, что США «предпримут некоторые другие ответные меры на свое усмотрение». Под этими мерами подразумевалась серия кибератак, которые Кремль без труда смог вычислить. Их целью было продемонстрировать России кибервозможности США.

Все эти меры многие в США, в том числе и в администрации Белого дома, сочли недостаточными. В расследовании The Washington Post подробно рассказывается, почему в преддверии выборов Обама предпочел не выступать с резкими обвинениями в адрес России: во-первых, Вашингтон не хотел ухудшения отношений, во-вторых, в Белом доме боялись обвинений в использовании атак в политических целях (для упрочения позиций Хиллари Клинтон на выборах).

28 декабря The Washington Post писала о намерении администрации Обамы «переписать» указ об ответных мерах на российские кибератаки, однако о секретной программе «имплантов» до 23 июня нигде не сообщалось.