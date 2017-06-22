ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России возбуждено уголовное дело после смерти 11 детей в Брянском перинатальном центре

23.06.2017 18:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности из-за смерти 11 новорожденных детей в перинатальном центре Брянской городской больницы № 1. Об этом пишет издание meduza.io.

«В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг», — сказано в сообщении.

Перинатальный центр был открыт в начале марта 2017 года, на открытие приезжал президент Владимир Путин. 11 детей, по данным СК, умерли в период с 8 марта по 1 июня.

О проверке работы центра стало известно 21 июня — сообщалось, что она была связана с обращениями женщин, у которых в роддоме умерли дети (видео с обращением нескольких женщин было опубликовано 16 июня).

За несколько дней до этого издание «Брянская улица» сообщило со ссылкой на источники, что центр временно закрыт — якобы из-за гибели детей от внутрибольничной инфекции. Главврач Александр Кулаченко отверг эти предположения, заявив, что центр закрыт на профилактические работы по проверке вентиляции и канализации; по его словам, умершие дети были или «с экстремально низкой массой тела», или «те, которые имели свои заболевания и у которых еще было недостаточно иммунной системы».

21 июня областной департамент здравоохранения сообщил, что умершие дети находились в отделении реанимации и интенсивной терапии, куда за время работы центра попали 43 ребенка (в общей сложности там родились 705 человек).

«Благодаря использованию современных перинатальных технологий сохранены жизни 32 детям, в том числе 16 с низкой и экстремально низкой массой тела», — заявили в департаменте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По неофициальной информации, дети погибли от внутрибольничной инфекции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
США разработали секретное кибероружие для ответа на хакерские атаки из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика