В России возбуждено уголовное дело после смерти 11 детей в Брянском перинатальном центре

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности из-за смерти 11 новорожденных детей в перинатальном центре Брянской городской больницы № 1. Об этом пишет издание meduza.io.

«В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг», — сказано в сообщении.

Перинатальный центр был открыт в начале марта 2017 года, на открытие приезжал президент Владимир Путин. 11 детей, по данным СК, умерли в период с 8 марта по 1 июня.

О проверке работы центра стало известно 21 июня — сообщалось, что она была связана с обращениями женщин, у которых в роддоме умерли дети ( видео с обращением нескольких женщин было опубликовано 16 июня).

За несколько дней до этого издание «Брянская улица» сообщило со ссылкой на источники, что центр временно закрыт — якобы из-за гибели детей от внутрибольничной инфекции. Главврач Александр Кулаченко отверг эти предположения, заявив, что центр закрыт на профилактические работы по проверке вентиляции и канализации; по его словам, умершие дети были или «с экстремально низкой массой тела», или «те, которые имели свои заболевания и у которых еще было недостаточно иммунной системы».

21 июня областной департамент здравоохранения сообщил, что умершие дети находились в отделении реанимации и интенсивной терапии, куда за время работы центра попали 43 ребенка (в общей сложности там родились 705 человек).

«Благодаря использованию современных перинатальных технологий сохранены жизни 32 детям, в том числе 16 с низкой и экстремально низкой массой тела», — заявили в департаменте.