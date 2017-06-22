Украина подала апелляцию в суд Лондона по делу о долге в 3 млрд долларов перед Россией

Министерство финансов Украины подало апелляцию в суд Лондона по делу о еврооблигационному долгу в $ 3 млрд перед Россией. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства.



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«Сегодня министерство финансов Украины подало от имени Украины в английский Апелляционный суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения английского суда, принятого 29 марта 2017 судьей Блэром в судебном процессе по еврооблигациям на сумму $ 3 млрд (так называемый „российский долг“)», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что уверены в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде в соответствующий срок. Слушания апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.

Высокий суд Лондона 29 марта удовлетворил ходатайство России об ускоренном порядке рассмотрения дела. Таким образом, в этом промежуточном решении по процедуре суд поддержал позицию России, которая настаивала на ускоренном рассмотрении иска. Украинская сторона выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы изучение политических аспектов.

Украинский долг

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $ 15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по английскому праву. В рамках программы облигации на $ 3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а занимавший в то время пост премьер-министра страны Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

Россия обратилась в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года с иском о взыскании с Украины долга. Еще 21 декабря 2015 года долг составлял $ 3 млрд плюс невыплата последнего купона в размере $ 75 млн, и с каждым днем задолженность растет на $ 683 тысячи за счет процентов, сказано в иске. Российская сторона неоднократно предлагала Украине решить этот вопрос за столом переговоров, однако этого так и не произошло ввиду того, что Украина не признает долг суверенным.