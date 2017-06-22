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В США опубликовали фото сближения Су-27 с американским самолетом-разведчиком
23.06.2017 20:55 — Новости Мира | Tut.by
Командование вооруженных сил США в Европе
В командовании отметили, что перехват состоялся 19 июня в международном воздушном пространстве над Балтикой, и оценили его как «небезопасный».
На фотографиях виден перехватчик Су-27П бортовой номер «93 красный» (регистрационный RF-33749) из состава авиации Балтфлота, базирующейся в Калининградской области.
20 июня телеканал Fox News сообщил, что перехватчик прошел в пяти футах (около 1,5 метров) от самолета-разведчика.
Российская сторона, освещая этот эпизод, отметила, что все дело было в «провокационном маневре» RC-135U, начавшего выполнять разворот в сторону Су-27. Американские военные, в свою очередь, опровергли это утверждение.
Самолеты типа RC-135U — машины радиотехнической разведки, основной задачей которых является изучение технических параметров вражеских радаров и радиолокационных головок самонаведения ракет, а также систем постановки электронных помех.
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На фотографиях виден перехватчик Су-27П бортовой номер "93 красный" (регистрационный RF-33749) из состава авиации Балтфлота, базирующейся в Калининградской области.
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