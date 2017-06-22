ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США опубликовали фото сближения Су-27 с американским самолетом-разведчиком

23.06.2017 20:55 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Командование вооруженных сил США в Европе опубликовало на своем сайте фотографии сближения российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.


Фото: eucom.mil

В командовании отметили, что перехват состоялся 19 июня в международном воздушном пространстве над Балтикой, и оценили его как «небезопасный».

На фотографиях виден перехватчик Су-27П бортовой номер «93 красный» (регистрационный RF-33749) из состава авиации Балтфлота, базирующейся в Калининградской области.

20 июня телеканал Fox News сообщил, что перехватчик прошел в пяти футах (около 1,5 метров) от самолета-разведчика.


Фото: eucom.mil

Российская сторона, освещая этот эпизод, отметила, что все дело было в «провокационном маневре» RC-135U, начавшего выполнять разворот в сторону Су-27. Американские военные, в свою очередь, опровергли это утверждение.

Самолеты типа RC-135U — машины радиотехнической разведки, основной задачей которых является изучение технических параметров вражеских радаров и радиолокационных головок самонаведения ракет, а также систем постановки электронных помех.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фотографиях виден перехватчик Су-27П бортовой номер "93 красный" (регистрационный RF-33749) из состава авиации Балтфлота, базирующейся в Калининградской области.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Украина подала апелляцию в суд Лондона по делу о долге в 3 млрд долларов перед Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика