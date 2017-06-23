Суд в Бельгии вынес заочный приговор восьми принцессам из ОАЭ

Восемь принцесс из Объединенных Арабских Эмиратов признаны виновными в незаконной перевозке людей и унижающем человеческое достоинство отношении к прислуге. Суд Брюсселя заочно приговорил их к 15 месяцам условного тюремного заключения и штрафам по 165 тыс. евро с каждой.

Речь идет о принцессе Шекха Аль-Нахайян и семи ее дочерях. Суд установил, что во время визитов в бельгийскую столицу в 2007—2008 годах они держали более 20 привезенных с собой служанок в практически рабских условиях. Для королевских особ был арендован целый этаж в дорогом отеле.

О происходящем стало известно, так как одной из служанок удалось бежать и подать заявление в полицию. Она утверждала, что от прислуги требовали быть готовыми к работе 24 часа в сутки без выходных. Им приходилось спать на полу, а питались они объедками со стола принцесс.

Сами королевские особы на слушаниях не присутствовали. Как утверждают правозащитники, маловероятно, что ОАЭ выдаст Шекху Аль-Нахайян и ее дочерей.

Дело длится с 2008 года, но до суда дошло только в мае этого года из-за сложностей с допуском адвокатов.

Бельгийская правозащитная организация Myria, благодаря которой дело дошло до суда, заявила, что дело было «важным шагом в борьбе против незаконной перевозки людей, которая не должна оставаться безнаказанной».

Во время судебного процесса представитель по вопросам работы мигрантов правозащитной организации Human Rights Watch Николас Макгиэн сказал Би-би-си, что будет «весьма значительно», если одну из богатейших семей в мире публично свяжут с использованием незаконной перевозки и рабов.

В странах Персидского залива рабство все еще распространено, хоть это и незаконно, посетовал Макгиэн.