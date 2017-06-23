Джонни Депп попал в поле зрения Секретной службы США из-за слов об убийстве Трампа

Секретная служба США взяла на заметку шутку американского актера Джонни Деппа о том, что появление президента США Дональда Трампа в Великобритании могло бы стать концом жизни для республиканца. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает телеканал ABC News.





«Мы можем подтвердить, что Секретная служба США в курсе комментариев Джонни Деппа», — говорится в твиттер-аккаунте ABC News.

«Мы проводим активный мониторинг всей публичной информации, включая социальные сети, и оцениваем потенциальные угрозы», — заявили изданию в ведомстве. Являются ли угрозой слова актера, не уточняется.

«Из соображений безопасности мы не можем обсуждать ни конкретно, ни в общих словах свои методы и средства или то, как мы исполняем свои обязанности по защите государства», — добавил представитель Секретной службы.

Слова актера также прокомментировали в Белом доме, передает телеканал. «Президент Трамп осуждает насилие в любом виде, и очень печально, что такие люди, как Джонни Депп, не следуют его примеру», — говорится в заявлении.

Позже Депп извинился за высказывание об убийстве президента Дональда Трампа. Его слова в пятницу, 23 июня, приводит журнал People.

«Я извиняюсь за плохую шутку о Трампе, Вышло не так, как задумывалось, у меня не было злого умысла. Я только пытался повеселиться, а не вредить кому-либо», — заявил актер.

Депп пошутил об убийстве Трампа на музыкальном фестивале в Гластонбери. «Когда в последний раз актер убивал президента?» — спросил Депп у публики. Он уточнил, что сам артистом не является: «Я лгу, что я актер, чтобы зарабатывать на жизнь».

Слова об убийстве президента актером — намек на историю смерти Авраама Линкольна. Он в 1865 году был убит в зрительном зале театра. В главу государства, находившегося в ложе, выстрелил игравший одну из ролей Джон Бут.