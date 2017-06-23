Арабские страны вручили Катару список требований

Катар должен порвать отношения с Ираном, «Братьями-мусульманами», «Исламским государством», закрыть англоязычный канал «Аль-Джазира» и выплатить компенсацию. Тогда арабские страны снимут эмбарго.

Представители Кувейта в ночь на пятницу, 23 июня, передали Катару ряд требований от арабских стран, объявивших ему эмбарго. В случае выполнения этих требований эмбарго будет снято, а дипломатические отношения — восстановлены.

13 пунктов требований предусматривают, помимо прочего, что Катар должен обрубить все связи с «Братьями-мусульманами», «Аль-Каидой», «Исламским государством», «Хезболлой» и другими радикальными группами и перестать финансировать террористические организации.

Кроме того, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет требуют от Катара прекратить давать свое гражданство гражданам этих государств и выдать тех, кого в этих странах разыскивают за терроризм.

От Катара требуют разорвать дипломатические отношения с Ираном и выслать из страны всех представителей Корпуса стражей исламской революции. Разрешается сохранить лишь те торговые отношения с Тегераном, которые не противоречат американским санкциям.

Агентство AP, в распоряжении которого находится список требований, пишет, что Катар вынуждают также закрыть англоязычный канал «Аль-Джазира» и выплатить неопределенную сумму компенсаций. На выполнение требований Катару дали 10 дней.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Бахрейн, Ливия, Мальдивская Республика и Республика Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром , обвинив его в поддержке терроризма. В Дохе назвали эти обвинения безосновательными. Кувейт выступает в роли посредника между сторонами конфликта.