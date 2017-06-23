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Катар считает требования арабских стран нереалистичными
24.06.2017 08:58 — Новости Мира | Tut.by
МИД Катара готовит официальный ответ на условия четырех арабских стран по восстановлению отношений. «В интересах региональной безопасности мы изучаем эти требования», — сообщили в Дохе.
Катар в субботу, 24 июня, подтвердил, что получил от четырех арабских стран список из 13 предъявляемых к нему требований. В Дохе не считают выдвинутые условия разумными и выполнимыми, заявил пресс-секретарь катарского правительства шейх Саиф Аль Тани.
«В интересах региональной безопасности мы изучаем эти требования. МИД даст официальный ответ на этот счет», — цитирует представителя властей агентство Reuters.
Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет ранее направили
В начале июня названные страны, а также Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Республика Маврикий
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"В интересах региональной безопасности мы изучаем эти требования", - сообщили в Дохе.
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