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Жителям США надоело расследование Конгресса о России
24.06.2017 10:15 — Новости Мира | Tut.by
Проведенный в США опрос показал, что большинство жителей страны считают вредным для страны расследование в адрес России. По их мнению, конгрессменам стоит заняться чем-то более полезным для граждан.
Как сообщает издание
64% опрошенных заявили, что расследование по поводу возможных связей президента Дональда Трампа с Россией наносят урон Соединенным Штатам, хотя при этом 58% обеспокоены тем, что подобные контакты могли иметь место.
Данные социологов показывали в прошлом месяце, что 75% граждан доверяют комиссии Роберта Мюллера, расследующей возможное вмешательство российских хакеров в выборы в США. Однако ситуация менялась, когда людей спрашивали, насколько действительно важно это расследование. 73% заявили, что из-за «российского дела» Конгресс перестал заниматься вопросами, которые важны именно для них. Такого мнения придерживаются 81% сторонников Республиканской партии и 68% голосующих за Демократическую партию.
«Избиратели испытывают интерес к расследованию в адрес России, однако они придерживаются мнения, что оно скорей вредит стране. По их мнению, действия президента Трампа хотя и не всегда им нравятся, однако они никак не дотягивают до уровня импичмента», — заявил один из организаторов опроса Марк Пенн.
52% опрошенных заявили, что не верят в то, что Трамп сотрудничал с Россией в деле о вмешательстве в выборы, однако 54% считают, что к этому могли быть причастны некоторые люди из его команды. При этом 62% уверены, что очевидных доказательств связи нынешней администрации с кибератаками нет.
Результаты опроса появились на фоне материала в Washington Post о том, что администрация Барака Обамы еще за несколько месяцев до выборов имела информацию о возможном вмешательстве связанных с Россией хакеров в избирательную кампанию, однако предпочла не афишировать эти данные. Вопросом о том, почему так произошло, в своем
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64% опрошенных заявили, что расследование по поводу возможных связей президента Дональда Трампа с Россией наносят урон Соединенным Штатам, хотя при этом 58%...
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