Жителям США надоело расследование Конгресса о России

Проведенный в США опрос показал, что большинство жителей страны считают вредным для страны расследование в адрес России. По их мнению, конгрессменам стоит заняться чем-то более полезным для граждан.



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Как сообщает издание The Hill , опрос проведенный социологическим центром Harris совместно с Центром американской политологии Гарвардского университета, показал, что большинство граждан США считают, что расследование по поводу вмешательства России в американские выборы только вредит стране. Они считают, что Конгрессу стоило бы сосредоточиться на проблемах здравоохранения, борьбы с терроризмом, национальной безопасности, экономике и борьбы с безработицей.

64% опрошенных заявили, что расследование по поводу возможных связей президента Дональда Трампа с Россией наносят урон Соединенным Штатам, хотя при этом 58% обеспокоены тем, что подобные контакты могли иметь место.

Данные социологов показывали в прошлом месяце, что 75% граждан доверяют комиссии Роберта Мюллера, расследующей возможное вмешательство российских хакеров в выборы в США. Однако ситуация менялась, когда людей спрашивали, насколько действительно важно это расследование. 73% заявили, что из-за «российского дела» Конгресс перестал заниматься вопросами, которые важны именно для них. Такого мнения придерживаются 81% сторонников Республиканской партии и 68% голосующих за Демократическую партию.

«Избиратели испытывают интерес к расследованию в адрес России, однако они придерживаются мнения, что оно скорей вредит стране. По их мнению, действия президента Трампа хотя и не всегда им нравятся, однако они никак не дотягивают до уровня импичмента», — заявил один из организаторов опроса Марк Пенн.

52% опрошенных заявили, что не верят в то, что Трамп сотрудничал с Россией в деле о вмешательстве в выборы, однако 54% считают, что к этому могли быть причастны некоторые люди из его команды. При этом 62% уверены, что очевидных доказательств связи нынешней администрации с кибератаками нет.

Результаты опроса появились на фоне материала в Washington Post о том, что администрация Барака Обамы еще за несколько месяцев до выборов имела информацию о возможном вмешательстве связанных с Россией хакеров в избирательную кампанию, однако предпочла не афишировать эти данные. Вопросом о том, почему так произошло, в своем Twitter задался и сам Трамп.