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Дочь Трампа вызвали в суд по делу об обувном плагиате

24.06.2017 12:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Дочь президента США Дональда Трампа Иванку вызвали в суд по делу о плагиате дизайна обуви. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает Bloomberg.


Иванка Трамп. Фото: Reuters

По постановлению районного суда Манхэттена, она должна явиться на слушания до конца октября текущего года. Показания ей разрешили дать не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне, где она проживает в настоящее время.

Обвинения в плагиате прозвучали в адрес дочери Трампа весной 2016 года. Представители марки Aquazzura посчитали, что Иванка при создании собственной линейки туфель скопировала дизайн одной из моделей обуви. Речь идет о босоножках на высоком каблуке стоимостью более 780 долларов. По словам представителей марки, Иванка сделала такую же обувь, только намного дешевле — за 150 долларов.

Иванка Трамп — предприниматель, фотомодель и писатель, одна из трех детей от брака президента США Дональда Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. В настоящее время Иванка и ее муж Джаред Кушнер занимают должности помощников главы государства.

 
 
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Представители марки Aquazzura посчитали, что Иванка при создании собственной линейки туфель скопировала дизайн одной из моделей обуви.

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