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Путин рассказал о связи своей работы в КГБ с нелегальной разведкой

24.06.2017 13:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин заявил, что его работа в КГБ СССР была связана с нелегальной разведкой. Его слова приводит «Вести.Ru».


Фото с сайта правительства России

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди. Это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера», — рассказал Путин.

По словам российского президента, отказаться от текущей жизни, близких и родных и посвятить жизнь служению своей стране может не каждый.

«Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова», — добавил глава государства.

Несколькими днями ранее Путин также рассказал об устройстве на работу в КГБ.

«Я хотел быть и летчиком, и химиком, и еще кем-то. Я же учился в специализированной химической школе. После восьмого класса перешел, мне нравилось. Поступали в школу без экзаменов. 281-я школа при Технологическом институте, петербуржцы знают. И без экзаменов можно было поступить. Но я увлекся другим, и мне захотелось поступать, работать в спецслужбе, в разведке прямо. Я в разведку хотел попасть. И я просто пошел в приемную КГБ СССР, с улицы. У меня же рабочая семья, у меня же связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо, на прием».

 
 
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Несколькими днями ранее Путин также рассказал об устройстве на работу в КГБ.

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