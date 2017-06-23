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Французская военная журналистка погибла в результате взрыва в Мосуле

24.06.2017 14:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Во Франции умерла тележурналистка Вероника Робер, раненная 19 июня при взрыве в иракском Мосуле.

Робер доставили во Францию в ночь на пятницу. До этого ее прооперировали в Багдаде.

Робер стала третьим журналистом, погибшим в результате взрыва 19 июня. Ее коллега и соавтор Стефан Вильнев и курдский журналист Бахтияр Аддад погибли на месте случившегося. Еще один журналист, Самюэль Форэ, был легко ранен.

Журналисты работали над программой Envoye Special («Специальный корреспондент»), которая выходит на телеканале France 2. В Мосуле они освещали работу иракского спецназа, который сражается с боевиками из «Исламского государства» в Старом городе.

Веронике Робер было 52 года. Как сообщает AFP, она была военным журналистом для France Televisions и освещала конфликты на Ближнем Востоке.

По данным организации «Репортеры без границ», в Ираке с 2014 года погибли 29 журналистов, среди которых были и непрофессиональные репортеры.

 
 
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