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Французская военная журналистка погибла в результате взрыва в Мосуле
24.06.2017 14:53 — Новости Мира | Tut.by
Во Франции умерла тележурналистка Вероника Робер, раненная 19 июня при взрыве в иракском Мосуле.
Робер доставили во Францию в ночь на пятницу. До этого ее прооперировали в Багдаде.
Робер стала третьим журналистом, погибшим в результате взрыва 19 июня. Ее коллега и соавтор Стефан Вильнев и курдский журналист Бахтияр Аддад погибли на месте случившегося. Еще один журналист, Самюэль Форэ, был легко ранен.
Журналисты работали над программой Envoye Special («Специальный корреспондент»), которая выходит на телеканале France 2. В Мосуле они освещали работу иракского спецназа, который сражается с боевиками из «Исламского государства» в Старом городе.
Веронике Робер было 52 года. Как сообщает AFP, она была военным журналистом для France Televisions и освещала конфликты на Ближнем Востоке.
По данным организации «Репортеры без границ», в Ираке с 2014 года погибли 29 журналистов, среди которых были и непрофессиональные репортеры.
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Веронике Робер было 52 года.
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