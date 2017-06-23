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Кыргызстан вслед за Казахстаном опроверг сообщения о переговорах по отправке своих военных в Сирию

24.06.2017 16:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Вопрос о возможной отправке киргизских военнослужащих в Сирию не рассматривался во время государственного визита в РФ президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом сам глава киргизского государства заявил в субботу в Казани, подводя итоги своей поездки.


Фото: ktak.kg

«Во время переговоров этот вопрос не обсуждался, я был очень удивлен, когда его начали муссировать», — процитировал Атамбаева киргизский информационный портал «24.kg». По мнению президента, вопрос возможного присутствия киргизских военных на территории Сирии является «непростым». «Если действительно этот вопрос будет обсуждаться, то нужно единогласное решение всех стран ОДКБ, резолюция ООН», — отметил он.

Президент Кыргызстана считает, что при таком развитии событий добиться согласия ООН будет достаточно сложно. «Вы знаете, как там относятся ко всем инициативам России, пытаются их заблокировать», — сказал он.

При этом Атамбаев подчеркнул, что в самой республике вопрос отправки военных в Сирию «должен решать парламент». «Если когда-нибудь, наверное уже не при моем президентстве, такой вопрос возникнет, то Кыргызстан должен отправлять не регулярные какие-то части и соединения. Если будут желающие из кадровых военных, которые хотят набраться опыта, заработать, думаю, что это возможно», — сказал он.

Ранее В МИД Казахстана также опровергли участие в переговорах об отправке своего военного контингента в Сирию. 

Напомним, 22 июня, представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал телеканалу Haberturk, что с российской стороной обсуждалась возможность размещения в зонах деэскалации в Сирии казахских и киргизских военных. По словам турецкого министра, разговор об этом шел со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. Казахстан и Кыргызстан вместе с Россией, Арменией, Таджикистаном и Беларусью входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

О том, что подобные предложения для Казахстана и Кыргызстана готовятся, рассказал также председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. «Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии. Также прорабатывается вопрос предложения нашим коллегам из Казахстана и Кыргызстана. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — пояснил Шаманов.

 
 
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По словам президента Кыргызстана, вопрос возможного присутствия киргизских военных на территории Сирии - "непростой" и для его решения нужно единогласное решение...

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