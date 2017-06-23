Кыргызстан вслед за Казахстаном опроверг сообщения о переговорах по отправке своих военных в Сирию

Вопрос о возможной отправке киргизских военнослужащих в Сирию не рассматривался во время государственного визита в РФ президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом сам глава киргизского государства заявил в субботу в Казани, подводя итоги своей поездки.



Фото: ktak.kg

«Во время переговоров этот вопрос не обсуждался, я был очень удивлен, когда его начали муссировать», — процитировал Атамбаева киргизский информационный портал «24.kg» . По мнению президента, вопрос возможного присутствия киргизских военных на территории Сирии является «непростым». «Если действительно этот вопрос будет обсуждаться, то нужно единогласное решение всех стран ОДКБ, резолюция ООН», — отметил он.

Президент Кыргызстана считает, что при таком развитии событий добиться согласия ООН будет достаточно сложно. «Вы знаете, как там относятся ко всем инициативам России, пытаются их заблокировать», — сказал он.

При этом Атамбаев подчеркнул, что в самой республике вопрос отправки военных в Сирию «должен решать парламент». «Если когда-нибудь, наверное уже не при моем президентстве, такой вопрос возникнет, то Кыргызстан должен отправлять не регулярные какие-то части и соединения. Если будут желающие из кадровых военных, которые хотят набраться опыта, заработать, думаю, что это возможно», — сказал он.

Ранее В МИД Казахстана также опровергли участие в переговорах об отправке своего военного контингента в Сирию.

Напомним, 22 июня, представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал телеканалу Haberturk, что с российской стороной обсуждалась возможность размещения в зонах деэскалации в Сирии казахских и киргизских военных. По словам турецкого министра, разговор об этом шел со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. Казахстан и Кыргызстан вместе с Россией, Арменией, Таджикистаном и Беларусью входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

О том, что подобные предложения для Казахстана и Кыргызстана готовятся, рассказал также председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. «Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии. Также прорабатывается вопрос предложения нашим коллегам из Казахстана и Кыргызстана. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — пояснил Шаманов.