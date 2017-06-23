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Законодатели в Нью-Гэмпшире случайно разрешили беременным безнаказанно убивать

24.06.2017 18:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Законодатели американского штата Нью-Гэмпшир исправили формулировки в законопроекте, который давал беременным женщинам возможность совершить убийство без какого-либо наказания, сообщает The Huffington Post.

Отмечается, что законопроект был уже принят в платой представителей и сенатом штата, однако через неделю неточности в формулировках заметили отдельные конгрессмены и сенаторы.

В настоящее время считается, что аборт, совершенный после 20-ой недели беременности, является убийством плода. В новом документе планировалось смягчить наказание для женщин за аборт, сделав определенные исключения.

Тем не менее, в результате недостаточно точных формулировок, оказалось, что в принятом законопроекте беременная женщина может избежать ответственности не только за аборт, но и другие убийства.

Законодатели исправили все неточности в рамках возможности провести правку на грамматические ошибки перед передачей документа на подпись губернатору.

Издание подчеркивает, что даже с таким законопроектом у беременных Нью-Гэмпшира не было бы реальной законодательной возможности избежать наказания за убийство, так как в штате есть закон, который не дает возможности точно следовать другим законам, если они приведут к «абсурдным результатам».

 
 
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Отмечается, что законопроект был уже принят в платой представителей и сенатом штата, однако через неделю неточности в формулировках заметили отдельные...

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