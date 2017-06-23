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Президент Египта подписал соглашение о передаче Саудовской Аравии островов в Красном море
24.06.2017 20:19 — Новости Мира | Tut.by
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал соглашение о демаркации морской границы, согласно которому Саудовской Аравии отходят острова Тиран и Санафир в Красном море. Об этом сообщает в субботу, 24 июня,
После подписания главой государства договор с Эр-Риядом вступает в силу. За неделю до этого соглашение с Эр-Риядом ратифицировал египетский парламент.
Стороны подписали соглашение, в соответствии с которым Тиран и Санафир отошли Эр-Рияду, в апреле 2016 года во время визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдула-Азиза Аль Сауда в Египет. Каир тогда объяснил, что острова принадлежат королевству, а под защитой Египта они находились по просьбе саудовцев с 1950 года. Это вызвало недовольство египтян и спровоцировало акции протеста: противники передачи считают, что острова Тиран и Санафир входят в состав Египта с 1906 года, когда было заключено соглашение между Османской империей и Египтом о передаче Синайского полуострова в состав последнего.
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После подписания главой государства договор с Эр-Риядом вступает в силу. За неделю до этого соглашение с Эр-Риядом ратифицировал египетский парламент.
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