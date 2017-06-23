Президент Египта подписал соглашение о передаче Саудовской Аравии островов в Красном море

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал соглашение о демаркации морской границы, согласно которому Саудовской Аравии отходят острова Тиран и Санафир в Красном море. Об этом сообщает в субботу, 24 июня, Reuters со ссылкой на заявление правительства.



Иллюстрация: Google Maps

После подписания главой государства договор с Эр-Риядом вступает в силу. За неделю до этого соглашение с Эр-Риядом ратифицировал египетский парламент.

Стороны подписали соглашение, в соответствии с которым Тиран и Санафир отошли Эр-Рияду, в апреле 2016 года во время визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдула-Азиза Аль Сауда в Египет. Каир тогда объяснил, что острова принадлежат королевству, а под защитой Египта они находились по просьбе саудовцев с 1950 года. Это вызвало недовольство египтян и спровоцировало акции протеста: противники передачи считают, что острова Тиран и Санафир входят в состав Египта с 1906 года, когда было заключено соглашение между Османской империей и Египтом о передаче Синайского полуострова в состав последнего.

Справка TUT.BY Остров Тиран расположен в устье Акабского залива Красного моря, между Саудовской Аравией и Египтом, в непосредственной близости от города Шарм-эш-Шейх. Сам остров, если не считать военной базы ООН, которая контролирует соблюдение мирного договора между Египтом и Израилем в стратегически важном районе Красного моря, необитаем. Его площадь — 80 квадратных километров. Воды у острова облюбовали многочисленные дайверы. Остров Санафир (Санафер) расположен в проливе Эт-Тиран к востоку от острова Тиран. Площадь острова составляет 33 квадратных километра. Необитаем.