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Парламент Британии сообщил о кибератаке на свои системы

24.06.2017 21:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Парламент Великобритании выпустил заявление, в котором сообщил, что его компьютерные системы были атакованы в результате кибератаки.


Здание британского параламента. Фото: Reuters

«Мы обнаружили несанкционированные попытки доступа к учетным записям пользователей парламентских сетей и проводим расследование этого продолжающегося инцидента, тесно сотрудничая с национальным центром кибербезопасности», — говорится в сообщении.

В парламенте подчеркнули, что у них существуют надежные меры для защиты всех учетных записей и систем. При этом, в качестве мер предосторожности, парламент временно ограничил дистанционный доступ к своей сети.

Ранее член палаты лордов Кристофер Реннард сообщил, что в работе электронной почты парламента Великобритании произошел сбой из-за кибератаки. Представитель британского национального центра кибербезопасности в своем заявлении отметил, что они «в курсе инцидента и работают вместе со службами кибербезопасности парламента» для решения проблемы.

 
 
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В качестве мер предосторожности, парламент временно ограничил дистанционный доступ к своей сети.

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