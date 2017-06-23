Парламент Британии сообщил о кибератаке на свои системы

Парламент Великобритании выпустил заявление, в котором сообщил , что его компьютерные системы были атакованы в результате кибератаки.



Здание британского параламента. Фото: Reuters

«Мы обнаружили несанкционированные попытки доступа к учетным записям пользователей парламентских сетей и проводим расследование этого продолжающегося инцидента, тесно сотрудничая с национальным центром кибербезопасности», — говорится в сообщении.

В парламенте подчеркнули, что у них существуют надежные меры для защиты всех учетных записей и систем. При этом, в качестве мер предосторожности, парламент временно ограничил дистанционный доступ к своей сети.

Ранее член палаты лордов Кристофер Реннард сообщил, что в работе электронной почты парламента Великобритании произошел сбой из-за кибератаки. Представитель британского национального центра кибербезопасности в своем заявлении отметил, что они «в курсе инцидента и работают вместе со службами кибербезопасности парламента» для решения проблемы.