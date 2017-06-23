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Парламент Британии сообщил о кибератаке на свои системы
24.06.2017 21:24 — Новости Мира | Tut.by
Парламент Великобритании выпустил заявление, в котором
«Мы обнаружили несанкционированные попытки доступа к учетным записям пользователей парламентских сетей и проводим расследование этого продолжающегося инцидента, тесно сотрудничая с национальным центром кибербезопасности», — говорится в сообщении.
В парламенте подчеркнули, что у них существуют надежные меры для защиты всех учетных записей и систем. При этом, в качестве мер предосторожности, парламент временно ограничил дистанционный доступ к своей сети.
Ранее член палаты лордов Кристофер Реннард сообщил, что в работе электронной почты парламента Великобритании произошел сбой из-за кибератаки. Представитель британского национального центра кибербезопасности в своем заявлении отметил, что они «в курсе инцидента и работают вместе со службами кибербезопасности парламента» для решения проблемы.
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В качестве мер предосторожности, парламент временно ограничил дистанционный доступ к своей сети.
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