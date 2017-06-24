СМИ узнали о желании британских консерваторов сменить премьер-министра страны

Члены Консервативной партии Великобритании выступают за смещение Терезы Мэй с поста премьер-министра страны. Об этом в воскресенье, 25 июня, пишет газета The Times.

На смену Мэй, по мнению консерваторов, должен прийти нынешний министр финансов Филип Хаммонд. Его заместителем должен стать министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

При этом указывается, что Хаммонд может быть назначен лидером правящей Консервативной партии уже в октябре, но лишь при условии, что покинет пост премьер-министра Великобритании через два года.

«Я думаю, что Филип (Хаммонд) — это наиболее вероятный кандидат на пару лет, а Дэвис будет заниматься Brexit», — рассказал один из представителей партии газете.

The Times также указывает, что назначение Хаммонда на должность премьер-министра может не понравиться евроскептикам, которые с подозрением относятся к требованиям Хаммонда провести так называемый «мягкий» Brexit с упором на бизнес и рабочие места, а не на контроль за миграцией.

Среди возможных кандидатов на пост премьер-министра, помимо Хаммонда и Дэвиса, фигурирует также министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Досрочные парламентские выборы прошли в Великобритании 8 июня. Консервативная партия одержала победу, но утратила правящее большинство и потеряла шанс сформировать однопартийное правительство. Выборы прошли по инициативе Мэй, которая решила распустить парламент и укрепить парламентское большинство своей партии перед началом переговоров с Евросоюзом по Brexit.

Набрать простое большинство мандатов консерваторам не удалось, из-за чего возникает необходимость создания коалиций. 9 июня Мэй заявила о намерении сформировать правительство при помощи «своих друзей» из Демократической юнионистской партии.

В конце марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.