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Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы
25.06.2017 09:27 — Новости Мира | Tut.by
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного месяца Рамадан. Об этом сообщил в воскресенье телеканал
По его данным, во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул у турецкого лидера внезапно повысился уровень сахара, и он упал в обморок.
Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.
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Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.
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