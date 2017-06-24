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Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы

25.06.2017 09:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного месяца Рамадан. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Turk.

По его данным, во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул у турецкого лидера внезапно повысился уровень сахара, и он упал в обморок.

Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.

 
 
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Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.

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