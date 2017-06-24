Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного месяца Рамадан. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Turk .

По его данным, во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул у турецкого лидера внезапно повысился уровень сахара, и он упал в обморок.

Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.